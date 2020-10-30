Yüksek standartlarda sağlık hizmeti

İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, "Uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI akreditasyonunun yanı sıra Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'ne de sahip olan hastanemiz, İzmir'e katma değer yaratmaya devam ediyor. Bölgenin en büyük özel üniversite hastanesi olarak bizi bağrına basan İzmir halkına teşekkür ederiz" diye konuştu.



DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya sağlık sisteminin zor bir sınav verdiğini dile getiren Beken, "Güçlü sağlık altyapımızla Kovid-19'a karşı başarılı bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte de hiç ara vermeden başta İzmirliler olmak üzere tüm dünya vatandaşlarına sağlık hizmeti vermeye devam ettik" dedi. 46 branş ile 2011'den bu yana, 1,5 milyonun üzerinde hastaya hizmet verdiklerini söyleyen Beken, "Bu süre zarfında 86 bin 396 ameliyat ve invaziv işlem gerçekleştirdik. 173 bin 560 yoğun bakım hastasına baktık. Üstelik tüm bunları uluslararası standartlarda hizmet kalitemizle gerçekleştirdik. Tüm branşların yanı sıra Onkoloji, Kemik İliği Nakli, Kardiyoloji ve Tüp Bebek alanlarında referans hastane konumundayız. Kemik İliği Nakli Merkezi'mizde, 28'i 2020 yılında olmak üzere toplam 816 nakil gerçekleştirdik. Onkoloji Merkezi'mizde kanser hastalığının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri teknoloji ürünleri, Radyoterapi (LINAC), PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), MR (Manyetik Rezonans), BT (Bilgisayarlı Tomografi), Sintigrafi ve daha pek çok görüntüleme ve laboratuvar tetkik olanaklarımız ile hizmet veriyoruz. Kardiyoloji bölümümüzde sanal anjiyografi, koroner girişimsel tedaviler, aort kapak darlığının katater ile tedavisi gibi birçok işlemi gerçekleştiriyoruz" dedi. Op. Dr. Beken, 81 ülkeden 12 binin üzerinde yabancı hastanın tercihi



FONKSİYONEL TIP MERKEZİ KURDUK

Türkiye'de ilk kez bir hastane bünyesinde Fonksiyonel Tıp ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açıldığını dile getiren Beken, "Kronik ağrı, sindirim bozuklukları, nörolojik hastalıklar, alerji, kolesterol yüksekliği, diyabet, cilt ve otoimmün ve enflamatuar hastalıklar başta olmak üzere benzer nitelikteki hastalıklardan muzdarip birçok hastaya umut oluyoruz. Her bir kişi için hastalığın kökeninde yatan ana nedenleri inceleyen Fonksiyonel Tıp sayesinde hem kronik hem de bağışıklıktan kaynaklanan birçok hastalık gerileyebiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye odaklanan Fonksiyonel Tıp her hastanın genetik, biyokimyasal yapısı ve yaşam tarzı ile ilgili verileri toplayarak kişiye özgü tedavi planı uyguluyor" diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMINDA ÖNCÜ

9 yıldır sağlık çalışanı istihdamında önemli rol oynadıklarını dile getiren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, toplam 1203 çalışanın 804'ünün kadın çalışan olduğunu belirterek, "Sektörde kadın istihdamında öncüyüz. Çalışanlarımızın yüzde 66'sı kadın ve yüzde 77'si Y kuşağı. Hastalarımızın olduğu kadar çalışanlarımızın da sağlığına değer veriyoruz. Tüm çalışanlarımızın tek tek vücut analizlerini yaparak, optimum değerler dışında yer alan çalışanlarımıza ücretsiz diyetisyen ve psikolog desteği veriyoruz. Pandemi sürecinden itibaren C ve D vitamini dağıtarak bağışıklıklarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyoruz. Her sabah sağlıklı kahvaltılar ile çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Hastane içerisinde çalışan memnuniyetini artırmak için etkinlikler düzenliyoruz. Çalışanlarımızın yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeleri için online dil eğitimi başlattık" dedi.