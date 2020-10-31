Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti.
Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır." ifadelerini kullandı.
Kıymetli İzmirli hemşehrilerim— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) October 31, 2020
5417 Arama Kurtarma elemanı 758 araçla afet bölgesinde hassasiyetle bir çalışma yürütüyorlar.
Sizden ricamız lütfen merak vb nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır
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İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında "kalabalık oluşturmama" uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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