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Haberler İzmir İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında "kalabalık oluşturmama" uyarısı

Köşger'den enkazların etrafında "kalabalık oluşturmama" uyarısı

Köşger, nedeniyle oluşan enkazların etrafında ve bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturulmamasını istedi.

İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında kalabalık oluşturmama uyarısı

31.10.2020, 17:57

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır." ifadelerini kullandı.

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