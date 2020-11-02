Son dakika: İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 92'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 994'e ulaştı. Depremin ardından 1000'ün üstünde artçı sarsıntı oldu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmaların tamamlandığı, kalan 5 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

58 VE 65'İNCİ SAAT MUCİZELERİ

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda mucize kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i ve 65'inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan yaralı olarak kurtardı. İki küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Depremin ardından Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 sokakta yıkılan Emrah Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri genç bir kızdan ses aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu İnci Şirin, kurtarıldı. İnci Şirin'in depremden 58 saat sağ olarak çıkarılması büyük mutluluk yaşatırken, hala enkazda bulunanlar için de umutları yeşertti. İdil Şirin, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EMRAH APARTMANI'NDA ACI BİLANÇO: 32 ÖLÜ, 15 YARALI

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah apartmanında yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılması ile sonlandırıldı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı İlçesi'ndeki Emrah Apartmanı'ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

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