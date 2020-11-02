Depremin ardından Kuşadası'nda ev tercihleri değişti

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası'nda da hissedildi. Depremin ardından büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinde kalmak istemedi. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle birçok vatandaş geceyi sokak ve parklarda geçirdi. Kuşadası Belediyesi'ne 3 günde bin 434 hasar başvurusu yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 46 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi.



Deprem ve tsunami korkusu Kuşadası'nda yaşayanların veya dışardan gelenlerin ev tercihlerini de etkiledi. Bina veya evlerinde hasar oluştuğu için ev kiralamak ya da satın almak isteyenler deniz kıyısından uzak yüksek kesimlerdeki kırsal mahallere yöneldi. Kuşadası'nda KIRSAL Kirazlı ve Soğucak mahallerindeki tek katlı köy evlerine talep ciddi oranda arttı.





'TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR'

İzmir depreminin yaşandığı 30 Ekim Cuma gününden bu yana yüksek kesimlerdeki evlere olan talebin giderek arttığını belirten emlak danışmanı Gamze Ermiş, "Önceden Kuşadası'ndan ev kiralamak veya satın almak isteyenler deniz kıyısına yakın manzaralı apartman veya villaları tercih ediyorlardı. Ancak depremle birlikte durum değişti. Üç gündür özellikle kıyıdan uzak, tek katlı ve bahçesi olan evlere ciddi bir talep var. Ancak bu durum fiyatlara henüz yansımış değil. Şu an emlakçıların telefonları hiç susmuyor. İlerleyen günlerde talebin daha da artmasıyla birlikte fiyatlar da yükselebilir" diye konuştu.





Kaynak: DHA

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