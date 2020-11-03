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    Ayda bebek 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldı?

    Giriş Tarihi: 03.11.2020, 12:54

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3,5 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Mucizenin yeni adı olan Ayda'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Peki, Ayda bebek aç, susuz bir şekilde günlerce enkaz altında nasıl hayatta kaldı? UMKE görevlisi Dr. Özer Pehlivan A Haber ekranlarında açıkladı.

    O fotoğrafın hikayesini anlattı... Ayda Gezgin'in kurtarılma anını duygulandıran sözlerle anlattı!
    Minik Ayda ambulansla hastaneye böyle götürüldü!
    İzmir'de mucize kurtuluş! Ayda Bebek enkazdan çıkartıldı

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