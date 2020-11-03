İstanbul Bahçelivler Arama Kurtarma ekibinde gönüllü olarak çalışan 26 yaşındaki Polat, o anların tarifinin çok zor olduğunu belirtti. Minik Elif kurtarıldıktan sonra itfaiyeci ağabeyi Muammer Çelik'in elini tuttuğunu gördüğü anda yıkıldığını ifade eden Ayşenur Polat, "Nefesim kesildi, gözyaşlarına boğuldum. Bütün ekip ağlama krizine girdik. Şu an bunu anlatırken bile kendimi tutamıyorum" dedi.

DÜĞÜNÜ ERTELEDİ

"Küçük yavrucuk, gözlerini açtıktan sonra dünyalar bizim oldu" diyen Ayşenur Polat, "Ben gönüllü olarak çalışıyorum. İşaret dili öğretmeniyim. Atama bekliyorum, deprem nedeniyle nişanlımla görüşüp düğünümü erteledik. Bu acılarla düğün yapamayız. İzmir'e geldiğimizden beri 30-40 dakikalık uykuyla duruyoruz ve bütün ekip olarak uykusuz vaziyette çalışıyoruz. Bu olayı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. İlerde kızım olursa, adını Elif Nefes koyacağım. Elif benim bundan sonraki kızım, yeğenimdir. Eğer ailesi izin verirse her zaman onu ziyaret etmek ve onu daha yakından tanımayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL

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