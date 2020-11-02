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Haberler İzmir Minik Elif artık emin ellerde!

artık emin ellerde!

'deki depremde 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki hastanede tedaviye alındı. boya yaparken görüntülendi.

Minik Elif artık emin ellerde!

02.11.2020, 17:50 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020,18:46

Bakan Koca, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin paylaşımda bulundu.




Elif'in tedavi gördüğü hastanede bir yandan oyuncak bebeğini tutup, diğer yandan da el sallarken çekilen görüntüsünü paylaşan Bakan Koca, "65 saat sonra kurtarılan Elif'in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var" dedi.

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