Sığındıkları ev mezarları oldu

İZMİR depreminde göçük altında kalan Çağrı Bayat ve kızları Elif ve Zeynep Bayat'tan üzücü haber geldi. Kurtarma ekipleri, enkaz altında anne ve iki kızının cansız bedenini buldu. Saatlerdir gözünü bile kırpmadan göçük altında kalan iki kızı ile eşinden müjdeli haber bekleyen baba İlker Bayat, gelen ölüm haberi ile yıkıldı. Baygınlık geçiren baba güçlükle sakinleştirildi.

NİSAN'DA TAŞINACAKLARDI

İKİ küçük kız ile annenin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 3 ferdi enkaz altında yaşamını yitiren Bayat ailesinin hikayesi ise yürek burktu. Bornova'da bir işyerinde çalışan baba İlker Bayat ve eşi Çağrı Bayat'ın Torbalı'da birikimleri ile bir site içinde ev aldıkları ancak müteahhit tarafından dolandırıldıkları için bir anda evsiz kalınca yerle bir olan Yağcılar Apartmanı'nda babaannesinin evine sığındıkları ve geçici olarak kaldıkları Yağcılar Apartmanı'ndaki evde depreme yakalandıkları ortaya çıktı. İlker ve Çağrı Bayat çiftinin geçtiğimiz yıl Torbalı'da bir ev satın aldıkları, ancak müteahhit evi bitirmediği için evsiz kaldıkları ve bu yüzden geçici bir süreliğine kendilerine mezar olan Yağcılar Apartmanı'ndaki babaannesinin evine taşındıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Bayat ailesinin yakınları o müteahhit çifti kandırmayıp zamanında evlerini teslim etseydi, belki de iki kızı ile eşi ölmeyecekti" diyerek tepkilerini dile getirdiler.



O BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALISMALARI TAMAMLANDI

Depremde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerine teslim edilmesi için bir araya toplandı. Eşyalar arasındaki oyuncak köpek ve tavşan ise görenleri duygulandırdı.

Fatih ŞENDİL