Haberler İzmir Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

İzmir’i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından cansız bedeni çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan’ın, yine kendisi gibi yaşamını yitiren 6 yaşındaki Baran Karael’i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi.

04.11.2020, 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020,12:13