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Haberler İzmir Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

’i vuran depremde yıkılan ’nın enkazından cansız bedeni çıkartılan diş hekimi Zarife Doğan’ın, yine kendisi gibi yaşamını yitiren 6 yaşındaki ’i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi.

Diş hekimi Zarife Doğan, küçük Baran’ı tedavi ederken depreme yakalanmış

04.11.2020, 12:06 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020,12:13

Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından dün gece diş hekimi Zarife Doğan ile Baran Karael'in cansız bedenleri çıkarıldı. Zarife Doğan'ın binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğinde, anneannesi Belgin Özcan ile birlikte gelen Baran Karael'i tedavi ederken depreme yakalandığı belirtildi. Doğan ile Karael'in cansız bedenlerinin aynı yerden çıkarıldığı ifade edildi.



Nişanlı olduğu öğrenilen Doğan'ın, önümüzdeki yaz evlenmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan, anneanne Belgin Özcan'ın cansız bedeni de depremin 5'inci gecesi enkaz altından çıkarılmıştı.

Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

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