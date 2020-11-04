Bazı yardım paketlerinin üzerinde "Ayda Bebek", "Elif Bebek", "Geçmiş olsun İzmir, Fethiye'den selamlar" yazdığı görüldü. Önüne "Yanındayız İzmir" yazılı pankart asılan tır, İzmir'e uğurlandı.
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Türkiye İzmir için tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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