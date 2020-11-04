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Haberler İzmir Türkiye İzmir için tek yürek

için tek yürek

'deki depremzedelere gönderilen yardım paketlerinin üzerine "", "", "Geçmiş olsun İzmir yazıldı.

Türkiye İzmir için tek yürek

04.11.2020, 20:43

Bazı yardım paketlerinin üzerinde "Ayda Bebek", "Elif Bebek", "Geçmiş olsun İzmir, Fethiye'den selamlar" yazdığı görüldü. Önüne "Yanındayız İzmir" yazılı pankart asılan tır, İzmir'e uğurlandı.

DESTEK YAĞIYOR





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