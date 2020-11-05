İzmir'de deprem fırsatçılığı: Yüzde 100 zam yaptılar

İzmir'de deprem sonrası 15 bin İzmirli evsiz kaldı. Depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olurken İzmir'de bazı ev sahipleri depremi fırsat bilip kiralarına yüzde 100 zam yaptı.

İzmir'de deprem sonrası 15 bin İzmirli evsiz kaldı. Depremde zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için tüm Türkiye seferber olurken İzmir'de bazı ev sahipleri depremi fırsat bilip kiralarına yüzde 100 zam yaptı. Ağır hasarlı olduğu için evlerine giremeyip çadırlara taşınan vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ev sahiplerini fırsatçılık yapmakla suçlayan depremzedeler şöyle konuştu:



Uğur Postallı: Evimiz depremde ağır hasar gördü. Ev kiraları bir hafta öncesine göre yüzde 50 civarında arttı. Daha önce 1200 lira olan ev kiraları 2 bin, 2 bin 500 liralara çıkmış durumda. Ev sahiplerini insafa davet ediyoruz.



Filiz Gültekin: Evlerimize giriş yasak.1200 liralık eve 2 bin lira fiyat istediler. İki aile birleşip bir ev tutmak zorunda kalmışlar.



Ramazan Çavık: Arkadaşım Atatürk Mahallesi'nde normalde bin 300 lira olan evi 3 bin liraya tuttu. Başka bir arkadaşım yine aynı yerden 2 bin 400'e ev tuttu. Benim de evim ağır hasarlı. Ben daha tutamadım. Ev boşaltılacak dediler. Bu fiyatlarda ev kiralamam mümkün değil. Çaresizim.



Barbaros Tore: Evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Henüz eşyamızı tahliye edemedik. Sadece üstümüzdeki kıyafetler var. Ben henüz tutamadım. Komşularım Atatürk mahallesinde, Evka 4'te 1000 liralık evi 1900 liraya tuttu. Bu fırsatçılıktan başka bir şey değil.