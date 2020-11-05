Tarihin en büyük kentsel dönüşümü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yıkıma neden olan depremde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. İzmir'in hizmet beklediğini ifade eden Bakan Kurum, "İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmış durumdayız.

Daha önce Elazığ'da, Van'da ne yaptıysak İzmir'de de aynı anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bilhassa 17 binamızın yıkıldığı alan etrafında projelerimizi gerçekleştireceğiz.

Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde hızlı bir şekilde proje çalışmalarını başlattık. Yerinde gerçekleştiremediğimiz, imkan olmadığı yerlerde ise rezerv alanda yapacağız.

Rezerv alanımızı da Bayraklı Şehir Hastanesi'nin hemen yanında belirledik, 1.5 milyon metrekarelik alanda, yaklaşık 3 bin konut hayata geçmesi için çalışmalar başlatılmış durumda" diye konuştu.



ZEMİN+5'İ GEÇMEYECEK

İzmir'in birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Kurum, "Yeni konutlar zemin+ 5'i geçmeyecek. Bölge mimarisine uygun biçimde standartları yüksek kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik.

Vatandaşlarımızın üzerine de önemli bir sorumluluk düşüyor. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum; Riskli binaların tespitlerimizi yaptıralım. Buralarda oturmayalım. Gelin tüm Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurun. Bu başvurular çerçevesinde biz riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz. Biz bundan sonra herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz.

Bu anlayışla, bu bilinçle, bu kararlılıkla çalışmalarımızı yürütmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.





180 BİNA AĞIR HASARLI

"1 ay içinde konutların inşasına başlayıp, 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz diyen Bakan Kurum, "Şu ana kadar 22 bin binada 147 bağımsız bölümün hasar tespit çalışmalarını tamamladık.

Ağır hasarlı acil bina sayımız 180, 3 bin 680 bağımsız bölümden oluşuyor.

1267 az hasarlı, 190 orta hasarlı binamız var. Yıkım çalışmaları başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde 4 binanın yıkımını dün itibariyle tamamladık. Yıkımlar devam edecek" açıklamasını yaptı.





ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

BAKAN Murat Kurum, İzmir'deki çalışmalara katılan arama kurtarma ekipleriyle AFAD Arama Kurtarma ve Birlik Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Kurum, "Yaptığımız görev kutsal. Dışarıda enkaz altında annesini, babasını, evladını bekleyen umut dolu Türkiye'ye destek oldunuz, onların umutlarınızı yeşerttiniz. Dünyaya örnek olacak birlik beraberlik içinde bu çalışmayı yürüttünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



SMYRNA MEYDANI'NA KONTEYNER KENT

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Smyrna Meydanı'na 1000 kişilik konteyner kent kurulacağını açıkladı. Kurum, "46 bin 300 metrekarelik Smyrna Meydanı'ndaki alanda 1000 kişilik konteynerlerimizi 21 metrekarelik, içinde barınma ihtiyacını giderebileceğimiz mutfak ve tuvaletlerin olduğu konteynerlerin kurulum sürecini başlattık. 19 gün sonra inşallah vatandaşlarımız konteyner kentte barınma ihtiyaçlarını giderebilecekler" dedi.

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