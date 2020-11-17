Mandalina ihracatımızda yüzde 30 artış bekliyoruz

Dünyayı sarsan korona virüs salgını tarım ve gıda sektörünün ön plana çıkmasına neden olurken, İzmir'in dünyaca ünlü satsuma cinsi mandalinasının hasadı devam ediyor. Geçtiğimiz ay ihraç edilmeye başlanan satsuma mandalinanın rekoltesinde bu yıl, geçen seneye oranla yüzde 30'un üzerinde artış olduğunu belirten Baki Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Baki Demirhan, yurt içi başta olmak üzere yurt dışından yoğun alım siparişlerinin geldiğini, bu sene mahsülün hem üretici hem de ihracatçının yüzünü güldürdüğünü belirtti.

YOĞUN TALEP VAR

Avrupa ve Orta Avrupa olmak üzere Rusya ve Ukrayna'dan satsuma cinsi mandalinaya büyük talep olduğunu belirten iş insanı Demirhan, bu yıl yaptıkları ihracatın geçen yıla oranla yüzde 30 oranında artmasını beklediklerini dile getirdi. Demirhan bu yıl iç piyada mandalinanın ortalama kilogram fiyatının 4 lira civarında, yurt dışında ise 0.55 euro olduğunu anlattı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetişen satsuma mandalinanın ince kabuklu ve çekirdeksiz olmasının yanı sıra aroması ile de tercih edilen ürünler arasında yer aldığını vurgulayan Baki Tarım firmasının sahibi Demirhan şunları söyledi: "Kendi tesislerimizde 08.00-18.00 arasında yaklaşık 150 kişilik personelle korono virüs tedbirleri çerçevesinde mandalinalar toplanıyor. Ardından ürün paketlenip TIR'lara yükleniyor. Kalitesine ve büyüklüğüne göre kasalanan mandalinaları onlarca ülkeye gönderiyoruz." Korona virüs salgını döneminde satsumaya talebin belirgin şekilde arttığını ifade eden Demirhan, satsumalarla ilgili yurt dışından çok olumlu geri dönüşler almanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

FATİH ŞENDİL