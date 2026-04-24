İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 24 NİSAN CUMA | İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak?

İzmir'e planlı su kesintisi duyurusu yapıldı. İZSU bazı ilçelerde çalışma nedeniyle planlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?, Su kesintisi kaç saat sürecek? İşte yanıtı...
BAYRAKLI ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE24.04.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA AYDOĞDU, MURATHAN24.04.2026 saat 08:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ24.04.2026 saat 07:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE ADNAN MENDERES, ATATÜRK, CUMHURİYET24.04.2026 saat 09:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, YENİCE24.04.2026 saat 09:03 ile 11:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.