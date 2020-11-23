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Haberler İzmir Menemen Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Başkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Menemen Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Başkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Başkanı 'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edildi.

Menemen Belediyesi'ne operasyonda yeni gelişme! Başkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

AA

23.11.2020, 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020,10:21

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile bir belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi.

Öte yandan, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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