Aksoy adliyeye valizini alıp geldi

İzmir'de 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile yardımcılarının da bulunduğu 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aksoy'un adliyeye valiziyle gelmesi dikkat çekti. Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. Önce savcılıkta ifade veren zanlılardan 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, ikisi de yine savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Aksoy dahil 18 kişi ise, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'HER ŞEY HUKUKA UYGUN'

İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden aralarında Başkan Aksoy'un da bulunduğu 23 kişinin işlemleri sürüyor. Diğer 3 kişinin ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha aramasının sürdüğü kaydedildi. Hakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. Yanında bavulla birlikte adliyeye gelen Aksoy, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Önce savcılıkta ifade veren zanlılardan 3'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, ikisi de yine savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başkan Aksoy dahil 18 kişi ise, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlıların sorgusu akşam geç saatlere kadar sürdü.

10 BİN TL HUZUR HAKKI ALMIŞ

Hakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçlamaları bulunan Serdar Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar ise 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını söyledi. Ayrıca söz konusu ihalenin, çöp kamyonları teslim alındıktan 8 gün sonra ve hukuka aykırı yapıldığı iddia edildi. Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcu karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında.

Başkan Serdar Aksoy, 23 zanlıyı Menemen Adliyesi'ne getiren araçtan elinde kocaman bir valizle indi. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı.



"İZMİRLİLER CHP'YE MAHKUM DEĞİLDİR"

AKSOY'UN gözaltına alınmasına neden olan sürece ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Mil letvekili Hamza Dağ, "Bu durum CHP'nin, 'İzmir'de nasıl olsa kazanırız' düşüncesinin tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat CHP, İzmir'de vazgeçilmez olmadığının farkında olmalı. İzmir ve İzmirliler CHP'ye mahkum da değildir, muhtaç da değildir, mecbur da değildir" dedi.





AVUKATTAN SAHTE İMZA İDDİASI

BAŞKAN Aksoy'un avukatı Bilge Özer'in ise "3 günlük gözaltı sürecinde Başkanın imzası olarak görülen evrak kriminal incelemeye gitti. İnceleme sonrasında Aksoy'a ait olmadığı anlaşıldı. İmzayı kimin nasıl attığı bilinmiyor, bu durum hurdayı alan kişileri ilgilendirir" diye konuştu.

Metin BURMALI

Menemen Belediyesi’ne 50 milyon operasyonu

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden gözaltına alındı?