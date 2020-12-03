Haberler İzmir İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir'de meydana gelen depremde kayda geçen görüntülerde, bir otoparkta park edilmiş durumdaki tırların, sarsıntıyla birlikte ürkütücü şekilde sallandığı ve polis memurunun binadan çıkarak yola koşması ve trafiği durdurmaya çalışması dikkat çekiyor.

03.12.2020, 14:14