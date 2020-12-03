  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

'de meydana gelen depremde kayda geçen görüntülerde, bir otoparkta park edilmiş durumdaki tırların, sarsıntıyla birlikte ürkütücü şekilde sallandığı ve polis memurunun binadan çıkarak yola koşması ve trafiği durdurmaya çalışması dikkat çekiyor.

03.12.2020, 14:14

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem anında yaşananlar, Bayraklı ilçesindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bayraklı'da bir güvenlik kamerası, depremin vehametini gösteren anları kaydetti.

Bölgedeki bir otoparkta park edilmiş durumdaki tırların, sarsıntıyla birlikte ürkütücü şekilde sallandığı görülen kayıtta, bir polis memurunun binadan çıkarak yola koşması ve trafiği durdurmaya çalışması dikkat çekiyor.

İzmir'deki depremde büyük çoğunluğu Bayraklı'da yıkılan binalarda olmak üzere 117 kişi yaşamını yitirmiş, 1032 kişi yaralanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA