  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İnci’nin ilk adımları büyük sevinç yaşattı

İnci’nin ilk adımları büyük sevinç yaşattı

İnci’nin ilk adımları büyük sevinç yaşattı
Giriş Tarihi: 8.12.2020

30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez yürüdü. İNCİ, depreme evde yalnız olduğu sırada yakalanmış ve 17 saat sonra kurtarılmıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Okan, fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz eşliğinde ilk adımlarını attı. Baba Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İnci’nin ilk adımları büyük sevinç yaşattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA