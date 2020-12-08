İnci’nin ilk adımları büyük sevinç yaşattı

30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez yürüdü. İNCİ, depreme evde yalnız olduğu sırada yakalanmış ve 17 saat sonra kurtarılmıştı. Bir süredir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Okan, fizyoterapisti Ezgi Eryılmaz eşliğinde ilk adımlarını attı. Baba Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.