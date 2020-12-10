  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, Limanı'nda

Avrup Bireliğ ülkelerinin düzenlediği 'nda görevli bir Alman fırkateyninin durdurduğu Türk bandıralı gemisi, 'e demir attı.

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda

10.12.2020, 11:05

Türk bandıralı Roselina-A gemisi, geçen ay taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırtakeyni, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gemiyi durdurdu. Ardından gemide arama yapıldı. Yapılan arama tepki çekti. Roseline -A gemisi, bu gece İzmir Limanı'na dönerek demir attı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi, İzmir Limanı'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA