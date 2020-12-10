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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe!

'de elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe!

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe!

10.12.2020, 08:54

Arıza ve çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri meydana gelebilmekte. 'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerin kesintiden etkileneceği ise araştırılıyor. İşte detaylar...

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