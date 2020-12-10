Arıza ve çalışma kaynaklı olarak elektrik ve su kesintileri meydana gelebilmekte. İzmir'de de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerin kesintiden etkileneceği ise araştırılıyor. İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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