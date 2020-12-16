Sözde festivale suç duyurusu

İzmirli Avukat Tarcan Ülük, iki karikatüristi festivale davet eden CHP'li Başkan Soyer ve ilgili belediye yöneticileri için 'Halkı kin ve düşmanlığa, tahrik veya aşağılama' suçunu işledikleri gerekçesi ile savcılığa suç duyurusunda bulunup, idare mahkemesinden de etkinlik ile ilgili yürütmenin durdurulmasını talep etti.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

NEPTÜN Soyer'in İslam ve Hz Muhammed'e hakaret eden karikatürleri yayınlayan Charlie Hebdo dergisine sosyal medya hesabından destek olmasının yankıları sürerken eşi Tunç Soyer'in de benzer bir festivalle bu olaylara çanak tutmasını doğru bulmadıklarını aktaran Ülük, "İzmir Türk milletinin, Müslüman ve Türk dünyasına karşı ihanet seslerinin yükseleceği bir kent olmamalı. Böyle bir şeye İzmir Büyük-şehir Belediyesi'nin alet olmaması gere-kir. Biz de Soyer'e yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunduk. Davetin geri çekildiğine dair bir açıklama gelme-di. Buradaki kamu fayda-sını düşünerek yürütme-nin durdurulması istemi ile İzmir İdare Mahkeme-si'nden talepte bulunduk. 'Halkı kin ve düşmanlı-ğa, tahrik veya aşağıla-ma' suçunun dışında, bu konunun ardında FETÖ/PDY, PKK ya da dış mih-rakların olup olmadığı-nın araştırılması istemi ile örgütlü suçlara bakan Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulun-duk" dedi.

Metin BURMALI

İslam düşmanlarıyla dost olmayın

İhanetin mizahı olmaz!