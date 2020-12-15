İslam düşmanlarıyla dost olmayın

Yeni Asır'ın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Mizah Festivali'nde Türkiye ve İslam düşmanlığı yapan bazı karikatüristleri ağırlamaya hazırlandığını ortaya koyan manşeti yankı uyandırdı. Bugün başlayacak festival kapsamında 24 Aralık'ta internet üzerinden yapılacak söyleşiye Fransızların İslam ve Türkiye düşmanlığıyla meşhur karikatüristi Jean Plantu ile sözde Ermeni soykırımını savunan İsrailli Michel Kichka'nın da İzmirlilerle buluşturulacak olması isyan çıkardı. CHP'li Başkan Tunç Soyer'e her kesimden "Bu yanlıştan dön" çağrısı geldi.

SKANDAL İSİMLER

Festivalin resmi programına göre 24 Aralık günü uluslararası katılımcıların yer alacağı bir söyleşi düzenlenecek. Bu söyleşiye katılanlar arasında Türkiye ve İslam düşmanı çizimleriyle tanınan, Türkiye'yi Kürtleri katletmekle suçlayan ve başörtülü kadınları intihar eylemcisi gibi gösteren karikatürleriyle tepki toplayan Fransız çizer Jean Plantu da yer alacak. Etkinlikte yine Türkiye karşıtı karikatürleriyle bilinen İsrailli Michel Kichka da İzmirlilerle buluşturulacak. Plantu'nun İslam ve Türkiye düşmanlığı yaptığı onlarca karikatürü bulunuyor. Kichka da, sözde Ermeni soykırımı yalanını savunan karikatürlere imza atıyor. Büyükşehir'in festivalde katılımcı olarak belirlediği isimlere başta siyasiler olmak üzere toplumun her kesiminden tepki geldi.

Jean Plantu

Michel Kichka



'SOYER BİZİ YİNE ŞAŞIRTMADI'

BAŞKAN Soyer'in kendi ülkesine yabancılaşmaya devam ettiğini kaydeden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "Sayın Soyer'in icraatlarına baktığımızda, milletimizin kutsalları ve tarihiyle kavgalı bir siyasetçinin yansımasını görüyoruz. Bu zihniyetin eserlerle değil, milletimizin değerlerine karşı saldırılarla gündeme gelmesi tesadüf değildir. Herkes inandığını yaşıyor. Kendisinin bizi hiç şaşırtmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.



İZMİR'İN DEĞERLERİ HİÇE SAYILIYOR

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Mizaha evet ama 'hakaretin ve ihanetin' sanatı olmaz! Türkiye ve İslam düşmanı karikatüristleri İzmirlilerle buluşturmaya soyunan ve milletimizin kırmızı çizgilerini, İzmir'in değerlerini hiçe sayan CHP'li Başkan Tunç Soyer'i şiddetle kınıyoruz" dedi.



PAGOSÇU ZİHNİYET

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise, "Türk, Türkiye ve İslam düşmanı isimlerin böyle bir etkinliğe çağırılması çok yanlış. Pagosçu zihniyet yine iş başında. Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor. İzmir büyük bir deprem geçirmiş, başımızda korona virüs belası var. Durum böyleyken mizah festivali yapılacak zaman da değil" ifadelerini kullandı.





BU HATADAN DÖNÜLSÜN

"FİKİR özgürlüğü arkasına saklanarak hem dinimize hem de Türkiye'ye yöne-lik yapılan saldırıları unutacak değiliz" diyen Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Ahlak ve vicdana sığmayacak hakaretler ortada dururken adı geçen kişiler İzmir Mizah Festivali'ne katılacak olursa, kamusal bir görevi olan Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu hakaretleri kabul etmiş olur. Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan sözde karikatüristleri İzmirlinin önüne çıkarmak mantığa sığmaz. Bu hatadan hemen dönülmesini talep ediyoruz" dedi.



'BÜYÜKŞEHİR PROVOKATÖRE SÖZ HAKKI VERMEMELİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İslam'ı, Müslümanları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nı cani ve katil gibi gösteren karikatürlerle itham eden Fransız bir karikatüristin konuşmacı olarak festivale davet edilmesinin bu hakaretleri kabul edilebilir görmek anlamına geleceğini söyledi.



KABUL EDİLEMEZ

Dağ, "PKK destekçisi, Türkiye ve İslam düşmanı bir kişinin "mizah" kisvesi altında söz sahibi yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Her fırsatta tüm kesimleri kucaklama iddiasını ifade eden Tunç Soyer, Müslümanlara ait değerleri aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı düşmanlaştırıp hedef alan bir provokatöre, İzmirlilere hitap etme hakkı vermemelidir. Biz de demokratik yollardan, hukukun bize verdiği haklar çerçevesinde, bu programın gerçekleşmemesi için gereğini yapacağız" dedi.



'VATANSEVERLER HAREKETE GEÇMELİ'

TÜRK milleti ve İslam dinine hakareti mizah sayan ve özellikle Müslüman kadınları aşağılayıp terörist sayanlarla festival yapılmaması gerektiğini kaydeden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, "İzmir halkı hizmet beklerken, İzmirlinin kaynaklarını Türkiye düşmanlarına peşkeş çekmeye hakkınız yok! İzmir Büyükşehir Belediyesi, millete ve İslam'a husumeti geçim kapısı yapanlara ev sahipliği yapamaz! Belediye bu katılımcıları gözden geçirmelidir. İzmir'in vatansever halkını, sağduyulu STK'ları ve siyasi partileri harekete geçmeye çağırıyorum. Belediye bu programdan düşmanları kaldırmazsa, programı kaldırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erhan GÜLENÇ

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Oturma eylemcisi Soyer!