  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!

Mahkemeden için flaş karar!

Son dakika! 'nin geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı kura için kararı verdi.

Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!

17.12.2020, 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020,14:23

Menemen Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı kura için Mahkeme iptal kararı verdi.

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekimi gerçekleşmiş, Belediye Başkan Vekilliği görevine kur aile Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti seçimin yasada belirtilen şekilde yapılmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kura seçimi yenilenecek.

Menemen seçimi için gözler mahkemede Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi CHP'li Menemen Belediyesi'ndeki vurgunda detaylar belli oldu! Menemen seçimi yargıya taşındı Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA