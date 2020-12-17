Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!

Menemen Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı kura için Mahkeme iptal kararı verdi.

İzmir'de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekimi gerçekleşmiş, Belediye Başkan Vekilliği görevine kur aile Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti seçimin yasada belirtilen şekilde yapılmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kura seçimi yenilenecek.

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