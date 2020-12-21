İzmir'de elektrik kesintisi 21 Aralık Pazartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte 21 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde kesintiler yaşanacak? İşte 21 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte 21 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
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