Usul usul usulsüzlük!

SAYIŞTAY denetçileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin 2019 yılı denetim raporunu tamamladı. Raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li ilçe belediyelerindeki kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmadığına dikkat çekildi.

BÜYÜKSEHR'DE KIYAK ATAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ndeki makam şoförü Hüseyin Sezer, İZDENİZ'e yönetim kurulu üyesi olarak, iki gazeteci de sosyal tesis işletme ve catering hizmeti sunan Grand Plaza şirketine, bir köşe yazarı da ulaşım hizmeti veren İZULAŞ şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandı.



Basmane Meydanı'ndaki 20 bin metrekarelik Dünya Ticaret Merkezi 23 yıl boyunca şantiye alanı olarak kaldı.



Büyükşehir Belediyesi 33 yıldır hissedarı olduğu Hilton Oteli'nin karından tek kuruş alamadı.



İstanbul Beyoğlu'nda 61 yıl önce alınan taşınmazına sahip çıkmayınca 697 metrekarelik araziye kaçak çay bahçesi ve imarsız dükkanlar açıldı.



Mavişehir'deki opera binası yapım işini kazanan konsorsiyum, işe başlamadan özel uzmanlık gerektiren işi, uzman olmayan ortağına devretti.



Büyükşehir, ilçe belediyesinin arsasına ruhsatsız bina inşa ederek ortak hizmet protokolü ile binayı bir vakfa tahsis etti. Enerji giderlerini karşıladı, tapuda halen arsa gözüken binayı ilçe belediyesinden 1 milyon lira bedelle kamulaştırdı.



İZBETON'DA 175 MLYON ZARAR

Büyükşehir'in yol ve altyapı hizmetlerini yürüten İZBETON şirketi ihale alıp, iş yapmasına rağmen 2018 yılı beyannamesine göre son 5 yılda (2013- 2018) 175 milyon 454 bin lira zarar etti.

ZSU'DA BRKMS ZNLER

Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işlerini yürüten İZSU'da tesis harcamalarına katılım paylarının tahakkuk ve tahsili yapılmadı, tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtları tutulmadı.

634 işçinin ücretli izinleri kullandırılmadığı için hem işçilerin yıllık izinlerin birikmesine neden oldu hem de ileride idarenin ödeme güçlüğü ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının önü açıldı.



MENEMEN'E SINAVSIZ 9 MEMUR



Menemen Belediyesi 127 milyonluk bütçesi olmasına rağmen 193 milyon borçlandırıldı.

Açık ihale yapılmadan doğrudan temin yöntemi ile firmalardan 32 milyon 329 milyon liralık mal alımı, 37 milyon 250 bin liralık da hizmet alımı yapıldı.



Belediyenin geçici işçi statüsünde 86 kişi çalıştırması gerekirken 666 kişi işe alındı.



Zabıta Müdürlüğü'ne 9 zabıta memuru sınavsız olarak alınıp, zabıta amirliğine, komiserliğine ve memurluğa sınavsız atandı.



Geçici işçi statüsünde bulunan 13 kişi, çalışması için usulsüz bir şekilde başka kurum ve kuruluşlara gönderildi.



SEFERHSAR'DA HALESZ MAL ALIMI



SEFERİHİSAR Belediyesi 2019 yılı borç limiti 71 milyon 664 bin lira olarak belirlendi ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı olmadan 117 milyon 838 bin lira borçlanma yapıldı.



İŞÇİ çıkışı olmamasına rağmen belediyeye başkanlık onayı ile 136 yeni işçi alındı.



SEFERİHİSAR Belediyesi'nin personel giderleri bütçenin yüzde 40'ı aşmaması gerekirken 2019 yılı sonu itibari ile personel ücretleri 35 milyon lirayı aştı.



127 adet taşınmazın kiralanmasına ilişkin pazarlık usulü ile kiralanması mümkün olmamasına rağmen belediye, kanuna aykırı olarak ihaleleri pazarlık usulü ile tek bir kişiye verdi. İhalesiz mal ve hizmet alımlarında öngörülen üst sınır limiti 2 kat aşıldı.



GEÇİCİ görev yolluğu için tahsis edilen geçici görev ücretleri başka alanlara harcandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklar, usulsüzce Seferihisar Belediyesi'nce işletilip, vatandaştan haksız otopark ücreti toplandı.



EĞLENCE hizmeti sunan işletmelerden eğlence vergisi, ruhsat alma zorunluluğu olan ya da olmayan işyerlerinden çevre temizlik vergisi alınmadı. Bazılarında da emlak vergisi eksik alındı, belediye gelir kaybına uğratıldı.



TORBALI'DA EĞLENCE VERGİSİ ALINMADI

Torbalı Belediyesi'nin mali harcamaları ve gelirler tablosu incelemesine göre bar, gazino ve pavyon gibi yerlerden eğlence vergisi alınmadı.

Boş pazaryerleri ilan yapılmadan encümen kararıyla dilekçe ile kişilere tahsis edildi.

Belediyece tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtları izlenmedi, binalara asılan ilan ve reklamların vergilerin tahakkuku yapılmadı.

Aralarında 24 yıldır ücretli izin kullanmadığı tespit edilen birçok işçiye yıllık izin kullandırılmadı.

Belediyenin doğrudan temin ihalelerinde yer ve zaman konularında belirsizlikler tespit edildi.

Amatör sporculara belediyenin herhangi bir meclis kararı olmaksızın doğrudan nakdi ödül verildi.

İşyeri olarak kullanılan meskenlerin emlak ve çevre temizlik vergisi hesaplanırken, mesken için geçerli olan oran üzerinden hesaplamalar yapıldı.

İndirimli emlak vergisinden yararlanan kişilerle ilgili gerekli inceleme yapılmadı.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyette bulunan işyerleri ile ilgili işlem yapılmadı.

İşyeri olarak kullanılan dairelerin emlak ve çevre temizlik vergileri hatalı tahakkuk edildi.

Belediyenin ihale ile verdiği taşınmazlar kira sözleşmeleri noter tasdikli olmadan kiraya verildi.

İhale edilen yapım işlerinde belediyenin taahhüt ettiği teknik personeller işin başında durmayarak takibini yapmadı.

METİN BURMALI

İhanetin mizahı olmaz!

Kimden yanasın Soyer!