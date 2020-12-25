Kuzen kıyağına kızan kızana!

İzmir ve Türkiye'de CHP yönetimindeki çeşitli belediyelerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun birçok yeğeni istihdam edilirken bir skandal da Selçuk Belediyesi'nde patladı. En son Kılıçdaroğlu'nun Bornova Belediyesi'nde çalışan yeğeni Aliye Kılıçdaroğlu Çolak'a CHP'li Başkan Mustafa İduğ tarafından fazla mesai kıyağı geçildiği saptanırken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediyenin açtığı Efes Tarlası Bakkalı'nın başına kuzeni Cevher Karahan'ı getirdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, açılışını yaptığı Efes Tarlası Bakkalı'nın başına kuzeni Cevher Karahan'ı getirdi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Göreve geldiği günden bu yana sık sık tartışmalı atamaları ile gündeme gelen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, umutla iş kapısı açılmasını bekleyen gençleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. İlçenin varlıklı ailelerinden olduğu belirtilen Karahanlar'ın kızı olan Cevher Karahan'ın bu göreve getirilmesi Selçuk'ta gündem oldu. İlçede yüzlerce genç iş ararken böyle bir görevlendirmenin yapılmasına isyan eden Selçuklular, "Cevher Karahan ve ailesi zaten varlıklı. Niye buraya ihtiyacı olan biri atanmıyor" diye isyan etti.



Filiz Ceritoğlu Sengel

GÖSTERMELİK

Bu skandal atamaya imza atan Başkan Sengel'in diğer yandan kentte iş arayanlarla, çalışan arayan işverenleri buluşturma amacıyla kurduğu "Efes Kariyer" isimli internet sitesi için tanıtım toplantısı düzenlemesi dikkat çekti. Bu durum, "Başkan bir taraftan böyle atamalar yaparken diğer yandan sanki işsiz gençlere iş arıyormuş görüntüsü vermek için göstermelik bir girişimde bulunuyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti.

Cevher Karahan



BU İLK DEĞİL, BELKİ SON DA OLMAYACAK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir ve Ege'de çeşitli belediyelerde gerek kendi soyadını, gerekse ailesinin eski soyadı olan Karabulut soyadını taşıyan birçok yeğeni istihdam ediliyor. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün de Kılıçdaroğlu'ndan pek bir farkı yok.

BORNOVA KILIÇDAROĞLU'NDAN KIYAK



YENİ Asır geçtiğimiz günlerde Bornova Belediyesi'nde çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Aliye Kılıçdaroğlu Çolak'a fazla mesai kıyağı geçildiğini belgesiyle ortaya koymuştu. Buna göre Bornova Belediyesi, tasarruf adı altında çok sayıda çalışanın fazla mesai ücretini keserken CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öz yeğeni olan Aliye Kılıçdaroğlu Solak'a bol keseden fazla mesai ödüyordu.



SOLAK'A sadece geçtiğimiz Ekim ayında 22 saat fazla mesai, 4 pazar mesaisi ve 1 resmi tatil olmak üzere neredeyse maaşının neredeyse iki katı fazla mesai yazıldı. Fazla mesai yaptığı bir tarihte bebek maması dağıtımında görevli gözüken Solak'ın aynı gün Balıkesir'deki baba evini ziyaret edip, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ise, haksızlığın boyutunu net bir şekilde gösteriyordu.

DİKİLİ KUZENİNİ YARDIMCISI YAPTI



BİR eş, dost, akraba atama skandalı da CHP'li Dikili Belediyesi'nde yaşanmıştı. Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Başkan Yardımcılığı görevine halasının oğlu Hakan Budak'ı atamıştı. Budak halen bu görevini sürdürüyor. Ziraat Yüksek Mühendisi olan Budak, uzun süre Bergama Tarım İlçe Müdürlüğü'nde görev yapmış ve 2018 yılında emekli olmuştu.

ERHAN GÜLENÇ

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