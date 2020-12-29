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Haberler İzmir Aydınlı öğretmen sahte içki kurbanı

Aydınlı öğretmen kurbanı

'ın Kuşadası ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti. Resim öğretmenliği yapan Murat Çerçi, tanıdığı bir arkadaşından el yapımı rakı aldı.

Aydınlı öğretmen sahte içki kurbanı

29.12.2020

SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRDI
Güzelçamlı Mahallesi'nde aldığı rakıyı içen Çerçi, bir süre sonra fenalaştı. Eşinin bayılması üzerine Özlem Çerçi, sağlık ekiplerini eve çağırdı. Eve gelen sağlık ekipleri komaya giren öğretmen Çerçi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Çerçi, daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Metil alkolle zehirlendiği belirlenen Çerçi, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çerçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan Bolu'da da bir kişi sahte içki nedeniyle can verdi.

ALKOLÜ ALDIĞI KİŞİ GÖZALTINDA
Çerçi'nin ölümüne sahte içkinin neden olduğunu ortaya çıkmasının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İfadesine başvurulan Özlem Çerçi, eşinin içkiyi Mustafa Levent Ö'den aldığını söyledi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla Mustafa Levent Ö'yü gözaltına aldı. Mustafa Levent Ö'nün evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki buldu. Kuşadası'nda önceki gün Cengiz Güler de, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İBRAHİM UZUN

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