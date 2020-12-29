Menemen’de başkanlık kurası yenilenecek

Kura çekimi geçersiz sayılmasına rağmen CHP'li Deniz Karakurt'un hala başkanvekilliği görevini sürdürmesine tepki gösteren AK Partili Meclis üyesi ve başkan adayı Aydın Pehlivan, "Konuyla ilgili valiliğe başvurmayı planlıyoruz" dedi.

'GÖREVİ BIRAKMASI LAZIM'

Kuranın Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine aykırı yapıldığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını hatırlatan Pehlivan, "Deniz Hanım'ın başkanvekilliğinin engellenmesi ve belediye kararlarına imza atmaması için Valilik makamına başvuracağız. Deniz Hanım şu an 15'inden beri başkanvekilliği yapıyor. Ancak kendisini o makama getiren kuranın yürütmesi durdurulmuş durumda. Bu bir anlamda makamı gasp anlamına geliyor. Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti. Şu an belediyede Deniz Karakurt'un imzası olan kararlar yok hükmünde" ifadelerini kullandı

KARAKURT ÇIKMIŞTI

Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekilliği görevine CHP'li Deniz Karakurt getirilmişti. AK Parti kura çekiminin yasada belirtilen şekilde yapılmadığını öne sürerek yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kura seçimi önümüzdeki günlerde tekrarlanacak. İzmir Valiliği'nin kura için tarih belirleyeceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

Menemen seçimi yargıya taşındı