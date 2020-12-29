  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Menemen’de başkanlık kurası yenilenecek

Menemen’de başkanlık kurası yenilenecek

2. 'nin Menemen'de Başkanvekilliği seçimindeki kura çekiminin "usule aykırı şekilde yapıldığı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Mahkemesi 'nin yaptığı itirazı değerlendirdi.

Menemen’de başkanlık kurası yenilenecek

29.12.2020

Kura çekimi geçersiz sayılmasına rağmen CHP'li Deniz Karakurt'un hala başkanvekilliği görevini sürdürmesine tepki gösteren AK Partili Meclis üyesi ve başkan adayı Aydın Pehlivan, "Konuyla ilgili valiliğe başvurmayı planlıyoruz" dedi.

'GÖREVİ BIRAKMASI LAZIM'
Kuranın Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğine aykırı yapıldığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduklarını hatırlatan Pehlivan, "Deniz Hanım'ın başkanvekilliğinin engellenmesi ve belediye kararlarına imza atmaması için Valilik makamına başvuracağız. Deniz Hanım şu an 15'inden beri başkanvekilliği yapıyor. Ancak kendisini o makama getiren kuranın yürütmesi durdurulmuş durumda. Bu bir anlamda makamı gasp anlamına geliyor. Bölge İdare Mahkemesi itirazı reddetti. Şu an belediyede Deniz Karakurt'un imzası olan kararlar yok hükmünde" ifadelerini kullandı

KARAKURT ÇIKMIŞTI
Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından yapılan oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca kura çekiminde başkan vekilliği görevine CHP'li Deniz Karakurt getirilmişti. AK Parti kura çekiminin yasada belirtilen şekilde yapılmadığını öne sürerek yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kura seçimi önümüzdeki günlerde tekrarlanacak. İzmir Valiliği'nin kura için tarih belirleyeceği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar! Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi Menemen seçimi yargıya taşındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de başkanlık kurası yenilenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.