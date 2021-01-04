Soyer’in BAL’lı ekibi iş başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'li kadrolaşması ile dikkat çeken CHP'li Başkan Tunç Soyer, diğer yandan belediyede önemli noktalara kendisinin de mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) isimleri dolduruyor. Kendisiyle birlikte BAL'dan 1977'de mezun olan sınıf veya dönem arkadaşı birçok ismi danışmanı veya belediye şirketlerinde üst düzey yönetici yapan Soyer, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetimini ise büyük ölçüde BAL'lılara verdi.



2 DANIŞMANI BAL'LI

Soyer, göreve geldikten sonra BAL'dan dönem arkadaşlarından Ahmet Altan'ı 'danışman' olarak atadı. Daha sonra BAL 1990 mezunu Prof. Dr. Ufuk Tutan da geçtiğimiz aylarda Soyer'in danışmanlığına getirildi. Soyer'in dönem arkadaşı Erdal Kemahlıoğlu Ege Şehir Planlama A.Ş'de, Şahin Beygu ise bir başka belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi oldu. Bu arada Soyer'in dönem arkadaşı Dr. Sertaç Dölek de belediyede Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'na getirildi.





BAL'LILARA TESLİM

SOYER, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Derneği'nin yönetimini de BAL'lılara emanet etti. Soyer tarafından kulüp başkanlığına Eylül 2019'da BAL 1984 mezunu Ersan Odaman getirildi. Kulübün yönetim kurulunda BAL 1976 mezunu Hüseyin Egeli ile 1992 mezunu Çiğdem Çiçekçi Ercan da yer alıyor. Kulüp disiplin kurulunda ise BAL 2010 mezunu Onur Şengir yer alıyor. BAL 1990 mezunu Aras Kaynarca ve 1987 mezunu Burak Günday da derneğin yedek yönetim kurulu üyesi. Bu arada Ersan Odaman başkanlığındaki Büyükşehir Belediye Spor Kulubü geçtiğimiz Eylül ayında yine başkanlığını belediye spor yönetiminde olan BAL'lı Hüseyin Egeli'nin yaptığı Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü'nü (ESTİ) devralma kararı verdi. Devir de daha sonra gerçekleşti.





BAŞKA İSİMLER DE VAR

ÖTE yandan Soyer ile çok yakın çalışan Belediye Strateji Geliştirme ve Koordinasyon ekibinden Kerem Ziya Yangöz de BAL mezunu. Soyer, geçtiğimiz aylarda belediyenin de ortak olduğu Kemeraltı odaklı faaliyet gösteren TARKEM şirketine yönetim kurulu başkanı olmuştu. Soyer'in başkan olmasının ardından TARKEM Yönetim Kurulu üyesi olan BAL 1964 mezunu olan Konak Belediyesi eski Başkanı Muzaffer Tunçağ da şirket başkanvekilliğine seçilmişti.



YILBAŞI KONSERİNDEN MARATONA BAL İMZASI

BELEDİYENİN yılbaşı gecesi Saat Kulesi yanında verdiği piyano konserinin arkasından da BAL'lılar çıktı. Soyer'in dönem arkadaşları olan ve İstanbul'da ünlü sanatçılara menajerlik yapan Süheyl Atay ve Cem Özbatur'un ajansına bağlı çalışan ünlü sanatçı Ekin Ekinci, Ankaralı Enfest isimli firmanın organizasyonuyla Saat Kulesi önünde sahne aldı. Bu arada belediyenin geçtiğimiz aylarda düzenlediği İzmir Maratonu'nun organizasyonunda yine BAL mezunu olan Serhat Demirel'in İstanbul merkezli şirketi yer almıştı.

Erhan GÜLENÇ

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