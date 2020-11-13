Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı

ANAP'TAN MHP'ye Demokrat Türkiye Partisi'nden Vatan Partisi'ne kadar birçok parti değiştiren ve en son CHP'ye geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sevgisinin sırrı ortaya çıktı. Okuyan, 31 Mart 2019 yerel seçimi öncesi CHP'nin Büyükşehir adayı yaptığı Soyer'e 12 Eylül darbesinin askeri savcısı babası Nurettin Soyer nedeniyle MHP ve İYİ Parti tabanından gelen tepkiler sırasında kritik bir rol oynamıştı. Kendisi de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'le birlikte Nurettin Soyer tarafından idamla yargılanan Okuyan, babası nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Soyer'in adaylığına tam destek vermişti. Hatta CHP'ye geçen ve buna gerekçe olarak da "Soyer'e yapılan saldırıları" gösteren Okuyan, Soyer'e o tarihten bu yana süren desteğinin karşılığını aldı. Başkan Soyer, Okuyan'ın Bornova Belediyesi'nde çalışan eşi Özlem Kaya Okuyan'ı Büyükşehir'e bağlı ÜNİBEL şirketine yazılım müdürü olarak tranfer etti. Bu durum 'menfaat siyaseti'nin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Okuyan, Özlem Kaya Okuyan ile 2012 yılında evlenmişti. Çiftin şahitleri arasında Deniz Baykal gibi isimler vardı.



NURETTİN SOYER İDAMINI İSTEDİ

YALOVA kökenli Yaşar Okuyan, 12 Eylül darbesi öncesi MHP'de siyaset yapıyordu. Darbenin ardından CHP'li Başkan Tunç Soyer'in 12 Eylül'ün 'kudretli' askeri savcısı Nurettin Soyer tarafından ülkücülere yönelik açılan davada Alparslan Türkeş'le birlikte idamla yargılandı. Okuyan, daha sonraki yıllarda ANAP'a geçti ve sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi yürüttü. ANAP'ın güç kaybetmesinin ardından bu partiden ayrılan Okuyan, MHP, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve en son Vatan Partisi'nde siyaset yaptı.

Yaşar Okuyan, 12 Eylül döneminde Alparslan Türkeş'le birlikte yargılanmıştı



TEPKİLERE RAĞMEN DESTEK

İLGİNÇ çıkışlarıyla tanınan hatta 2018 seçimleri öncesinde MHP'nin barajı geçmesi halinde "Tandoğan Meydanı'nda eşek gibi anıracağı"nı bile söyleyip sonrasında bu sözünü tutmayan Okuyan, 31 Mart öncesi CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılan Tunç Soyer'e destek verdi. Soyer'in adaylığına babası Nurettin Soyer'in Türkeş ve ülkücülerle ilgili açtığı dava nedeniyle başta CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti tabanından ciddi tepkiler geldi. O dönem MHP lideri Devlet Bahçeli de Soyer'in adaylığına tepki gösterenler arasındaydı. İşte Okuyan, bu tepkilerin etkisini kırmak için Nurettin Soyer'in bir dönem idamla yargıladığı bir isim olarak Soyer'e açık destek verdi. Daha sonra CHP'ye katıldı. Hatta o tarihlerde verdiği bir röportajda CHP'ye Soyer'e destek için katıldığını açıkladı.



31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP'ye geçen Okuyan'ın parti rozetini Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı



"KILIÇDAROĞLU'NA 'BANA BIRAKIN' DEDİM"

O dönem hedefte olan Soyer'e verdiği destekle ilgili süreci "Temiz Seçim Platformu olarak Kemal Bey'le (Kılıçdaroğlu) görüşmeye gittiğimizde 'Şu an CHP'nin zarar almaması lazım çünkü söz konusu olan Türkiye. Soyer'in babası konusunu istismar edecekler. Siz lütfen polemiğe girmeyin, bu konuyu bana bırakın' dedim. Evet, benim CHP'ye giriş nedenim budur! Bakın bu konunun İzmir'de bir tesiri yok ama özellikle İYİ Parti ile ittifakın olduğu Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, mesela Erzurum'da ülkücü gelenekten gelenler üzerinde etkisi olur" dedi.



Okuyan 2012'de kendisinden 27 yaş küçük olan Özlem Kaya Okuyan ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri arasında Deniz Baykal da bulunuyordu.



ÖZLEM KAYA OKUYAN MADEN MÜHENDİSİ

OKUYAN, eşiyle birlikte yerleştikleri İzmir'de CHP Bayraklı örgütünde mahalle delegesi seçildi. Okuyan, bu desteğinin karşılığını aldı. Soyer, Okuyan'ın 2012 yılında CHP eski lideri Deniz Baykal'ın nikah şahitliğinde evlendiği kendisinden 27 yaş küçük maden mühendisi eşi Özlem Kaya Okuyan'ı seçimlerden kısa bir süre sonra Büyükşehir'e transfer etti. Özlem Kaya Okuyan, Büyükşehir'e bağlı ÜNİBEL A.Ş'de yazılım müdürü yapıldı. Bu tablo, menfaat siyasetinin geldiği boyutu gösterdi. Yeni Asır'ın görüştüğü Özlem Kaya Okuyan, daha önce Bornova Belediyesi'nde memur olarak çalıştığını ve seçim sonrası Temmuz ayında Büyükşehir'e geçtiğini doğruladı. Herkesin lisans eğitmeni takıldığını ancak kendisinin bilişim sistemleri alanında ODTÜ'de yüksek lisans yaptığını ifade eden Özlem Kaya Okuyan, "Bornova'da da bana müdürlük teklif edilmişti ancak Büyükşehir'i tercih ettim. Benim 20 yıllık iş tecrübem var. Daha önce çalıştığım yerlerde yönetici pozisyonunda da görev yaptım" dedi.

Erhan GÜLENÇ

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