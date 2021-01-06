İzmir kahramanını unutmadı

Çatışmada kurşunu bitene kadar mücadele eden ve iki teröristten birini etkisiz hale getiren evli ve 3 çocuk babası Sekin, birçok insanın hayatını kurtardı. Sekin ve Can, için Sekin'in adliye girişindeki heykelinin önüne çiçekler bırakılırken, adliyenin içine de iki dev ekran kuruldu.

ANISINA VİDEO HAZIRLANDI

Ekranlarda Sekin ve Can'ın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Sekin'in teröristlere karşı tek başına verdiği mücadelenin yanı sıra cenaze törenindeki görüntüler yer buldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da Fethi Sekin ve Musa Can anısına özel bir video yayınladı. Yayınlanan klipte, "Huzurumuzu, mutluluğumuzu, aldığımız nefesi siz şehitlerimize borçluyuz. Bu vatan ve İzmir Adliyesi sizleri unutmadı asla unutmayacak" ifadelerine yer verildi. Hazırlanan klip de adliyeye kurulan ekranlarda yayınlandı.

MESLEKTAŞLARI KORTEJ YAPTI

Kahraman Sekin, ölüm yıldönümünde meslektaşları tarafından da anıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı 120 kişilik ekip, 50 araç ile Bayraklı Adliyesi önünde kortej oluşturdu. Adliye binası önündeki Fethi Sekin heykeli önünden hareket eden kortej, şehir turu attı. Türk bayraklı ve şehit polis Fethi Sekin'in fotoğraflarını taşındığı kortejin turu Konak Meydanı'nda son buldu. Şehit Sekin için memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki mezarı başında da tören düzenlendi. Anma programına Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ile yetkililer ve Sekin'in yakınları katıldı.





BENİM ADIM FETHİ SEKİN

KAHRAMAN polis Sekin, ölüm yıldönümünde bir çok ünlünün katıldığı 'Benim Adım Fethi Sekin' videosuyla da anıldı. Arda Turan, Murat Boz, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Burcu Esmersoy ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim Sekin'in o gün yaşadıklarını seslendirdiler.