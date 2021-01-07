Sitelerin aidatları kiraları aratmıyor

İzmir'de site aidatları kira fiyatlarıyla yarışıyor. Urla, Güzelbahçe, Çeşme, Bornova gibi ilçelerde site aidatları neredeyse kira fiyatlarını aratmıyor. İzmir'de semte göre aidatlar değişiklik gösterse de kirayla kıyaslandığında yüksek bedeller dikkat çekiyor. İzmir'de bazı site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarına ulaştı. Öyle ki konsept ve markalı konut projelerinde ödenen aidatlar 3 bin liraya kadar yükseliyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "İzmir'de en yüksek aidatların olduğu ilçeler Güzelbahçe, Urla ve Çeşme olarak öne çıkıyor. Kapıcı, güvenlik ve bahçıvan maaşları ile temizlik, bakım ve teknik konulardaki çalışma maliyetleri aidatların yüksek olmasında etkili oluyor" dedi.



METREKARE BAŞINA

İzmir'de site sakinlerinin ödediği aidatlar kira fiyatlarını buldu. Yapılan araştırmaya göre markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 400- 500 liradan 3 bin liraya kadar çıkıyor. Özellikle Bornova, Güzelbahçe, Çeşme ve Urla gibi ilçelerdeki lüks villalarda aidatlar kiralık daire fiyatlarını geçti. Bu sitelerde oturan vatandaşlar, neredeyse bir kira bedeli kadar aidat ödemek zorunda kalıyor. En yüksek aidatlara bakıldığında ise aylık ödeme 3 bin 500 lirayı buluyor. Site aidatlarına yeni yılda yapılan ortalama zam ise yüzde 10-15 arasında oluyor. Ev alırken ya da kiralarken aidat bedellerini sormayanlar sonrasında kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor. Yeni Asır'ın kentteki emlak sektörünün temsilcileri ve site yöneticilerinden aldığı bilgilerle ortaya çıkan yüksek aidat rakamları dikkat çekti. Kentte en çok aidat toplanan ilçeler arasında Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Konak ilçeleri geliyor. İzmir ilinde ortalama metrekare aidat ödemeleri en yüksek olan ilçeler ise Güzelbahçe, Urla, Çeşme, Narlıdere, Karşıyaka ve Bornova. 100 metrekare daire için ortalama ödenen aidat rakamı Güzelbahçe'de 420 TL, Urla'da 380 TL, Narlıdere'de 330 TL, Karşıyaka'da 300 TL, Bornova'da ise 250 TL civarında.











GİDERLERİ YÜKSELTİYOR

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir'deki bazı site sakinlerinin ödediği aidatların kira fiyatlarını bulduğunu söyledi. Bazı konut projelerinde ısınma, güvenlik, bahçıvan, kapıcı hizmetleri ve teknik ekipman gibi giderlerin artmasının aidatları yukarılara çektiğini belirten Güleroğlu, "İzmir'de en yüksek aidatların olduğu ilçeler Güzelbahçe, Urla ve Çeşme olarak öne çıkıyor. Kapıcı, güvenlik ve bahçıvan maaşları ile temizlik, havuz bakımı ve asansör, elektrik v.b. gibi teknik konulardaki çalışma maliyetleri aidatların yüksek olmasında etkili oluyor" dedi. İzmir'de bazı konsept markalı konut projelerinde yüz metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedelinin 400-450 lira olduğunu söyleyen İzmir Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Akgün, "Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor. Bazı vatandaşlar verilen hizmete göre yüksek aidat fiyatlarını normal bulurken bazıları ise cep yaktığını belirtiyor. Hatta mevsime göre bile fiyatlar değişiyor. Buna örnek verecek olursak Karşıyaka'da yazın 750 lira olan bir dairenin fiyatı kışın ısınma masrafısından dolayı 1500 liraya çıkıyor" dedi.



400-1200 LİRA ARASINDA

FCTU Profesyonel Bina Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Akıncı, sitelerde verilen hizmetin kapsamına göre aidatların belirlendiğini belirterek "Aidatların belirlenmesi sitenin sosyal donatıları ve hizmet kapsamına göre değişir. Geçtiğimiz yıl 4.5- 5 TL olan metrekare fiyatları bu yıl personel zammı ve diğer maliyetler nedeniyle % 20 oranında artış göstererek 6 TL'ye çıktı. Burada özellikle sitelerin ve rezidansların sunduğu hizmetin kapsamı belirleyici oluyor. Bu rakam İzmirde ortalama olarak sitenin bulunduğu konum da göze alınarak 400 - 1200 TL civarında seyrediyor" dedi.



GÜVENLIK VE KAPICI MASRAFI FAZLA

BORNOVA Evka 3'teki Turgaylı Koru ve Vadi 35 sitelerinin yöneticiliğini yapan Mustafa Yiğit "3 tane güvenlik görevlisinin bir siteye aylık maliyeti 20 bin lira. Kapıcı ise ailesiyle birlikte sitede kalıyor ve doğalgaz, elektrik ve su gibi tüm masrafları site yönetimine ait. Ayrıca sigorta pirimiyle birlikte 5 bin lira maaşı var. Ayrıca sitelerin asansör, peyzaj ve havuz bakımı gibi çok sayıda gideri var" dedi. Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Gültekin, insanların son zamanlarda vale, özel güvenlik ve peyzaja yöneldikleri için aidatların da yükseldiğini söyledi. Yasa gereği dairenin boş olmasının aidat ödenmesine engel olmadığını belirten Gültekin, "Boş olan daire kime aitse mutlaka o kişi aidatı öder. Müteahhite ait olan ve henüz satılamayan dairelerin aidatları diğer kat maliklerine paylaştırılamaz" dedi.

Tolga TEKİN