‘Çiğli sosyal konutlarından İzmirli de yararlanmalı’

Meclis'te Erhan Çalışkan'ın başını çektiği AK Partili komisyon üyeleri, 'Depremzedeler ve İzmirlileri kapsaması durumunda destek veririz' şerhi ile ret oyu kullandı. AK Partililerin şerhinde, "Sosyal konut yapımına karşı değiliz. Ancak 4,3 milyon İzmirliye ait bir arazinin belediye şirketine devredilmesi durumunda bu arazinin sadece belediye çalışanlarına konut üretmek için kullanılmasını etik bulmuyoruz. Belediyemizin yüz binlerce evsiz İzmirliyi bir kenara bırakarak sadece kendi çalışanlarına konut üretmesi halkın belediyeye güvenini zedeler" ifadeleri yer aldı.

'VİCDANLARI YARALAMASIN'

Tartışma yaratan proje ile ilgili konuşan AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "Bu projenin İzmir halkını da kapsayacak karma bir proje olması durumunda destekleyeceğimizi belirttik. Başkan Tunç Soyer'e ve Grup Başkanvekillerine konuyu aktardık. Pekçok Meclis üyesinin içine sinmeyen bu konunun belediye çalışanları ve İzmirlinin vicdanını yaralamayacak şekilde yeniden gündeme gelmesini istiyoruz" dedi.