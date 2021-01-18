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Haberler İzmir 509 mermiyle yakalandı

509 mermiyle yakalandı

509 mermiyle yakalandı

18.1.2021

WASHINGTON DC'de polis, Kongre binasının kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasında sahte akreditasyonla güvenlik noktasını geçmeye çalışan bir kişiyi tutukladı. Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen Beeler adlı kişinin üzerinde dolu bir silah ile 509 adet mermi bulunduğu aktarıldı. Beeler'ın yetkisiz silah ve mühimmat bulundurduğu için tutuklandığı bildirildi.

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