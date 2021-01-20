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Haberler İzmir İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'deki zanlısı 'a kaçarken yakalandı

'de 'ı otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıyla öldürdüğü iddiasıyla aranan Erdal G.(35), 'a kaçmak isterken, 'ın ilçesinde yakalandı.

İzmir'deki cinayet zanlısı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DHA

20.01.2021, 16:33

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 23 Nisan 2020 akşamı yaşanan olayda Oktay Yıldız, 35 GC 2065 plakalı otomobiliyle Mithatpaşa Caddesi üzerindeki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada otomobilin yanına gelen kimliği belirsiz saldırgan, Yıldız'a 4 el ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan Yıldız, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



OPERASYONLA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin evli ve 2 çocuk babası Erdal G. olduğunu belirledi. Yaklaşık 9 aydır her yerde aranan Erdal G.'nin son olarak Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenerek, kullanacağı aracın plakası tespit edildi.

Şüphelinin Tekirdağ Malkara ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Takibe aldıkları aracı, yolunu keserek durduran ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan sürücü Erdal G.'yi gözaltına aldı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirildi. Kaçmak için kullandığı aracın kardeşine ait olduğu öğrenilen Erdal G. adliyeye sevk edildi.

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