Soyer BAL kıyağında sınır tanımıyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden (BAL) arkadaşlarına yaptığı 'kıyak atamalar' artık sınır tanımıyor. Daha önce 1977'de mezun olduğu BAL'dan çok sayıda arkadaşını belediyede üst düzey makamlara yerleştiren Soyer, şimdi de sınır ötesine, ta Afrika'ya uzandı. Soyer, Etiyopya'da yaşayan BAL'lı sınıf arkadaşı Ercan Türkoğlu'nu bulup belediyeye transfer etti. Soyer, sınıf arkadaşı Türkoğlu'nu belediyenin şirketlerinden İZDOĞA'nın yönetim kurulu üyesi yaptı ve kendisine maaş bağladı.



İKAMETİ AFRİKA'DA

Türkoğlu'nun atamasıyla ilgili yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi ilanında bile ikamet adresi Etiyopya gözüküyor. Yaklaşık 30 yıldır İzmir dışında yaşadığı belirtilen Türkoğlu'nun belediyede böyle bir göreve getirilmesi şaşkınlık yarattı. Türkoğlu'nun İzmir'e dönüp dönmeyeceği ya da İZDOĞA yönetim kurulu üyeliğini, ikamet ettiği binlerce kilometre uzaktaki Etiyopya'dan mı sürdüreceği konusu henüz netlik kazanmadı. Türkoğlu, yıllardır Etiyopya'da tekstil işi yapıyordu.

İkameti halen Etiyopya'da gözüken Ercan Türkoğlu, uzun yıllardır bu ülkede yaşıyordu.



VARLIORPAK GİTTİ

Bu arada Türkoğlu, İZDOĞA yönetimine girerken geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınıp muhtarlar masasına düz mühendis olarak atanan Murat Varlıorpak'ın bu şirketteki yönetim kurulu üyeliği görevine son verildi.

ÇİFTLİK GİBİ YÖNETİYOR

Daha önce de makam şoförü Hüseyin Sezer'i İZDENİZ'de yönetim kurulu üyesi yapan Soyer'in bu son ataması belediyeyi adeta 'çiftlik' gibi yönettiğini bir kez daha ortaya koydu. Soyer, bu konuda Sayıştay raporunda kendisine yapılan uyarılara bile kulak asmamış oldu. Liyakattan uzak bir anlayışla yapılan bu atama ve görevlendirmelerle belediyenin, İzmirlinin isteklerini karşılayabilmesi çok zor gözüküyor.



BAL'LILARI DOLDURUYOR

Soyer, Tutan'ın dışında BAL'dan dönem arkadaşı Ahmet Altan'ı da 'danışman' olarak atadı. Soyer'in dönem arkadaşı Erdal Kemahlıoğlu Ege Şehir Planlama A.Ş'de, Şahin Beygu ise bir başka belediye şirketinde yönetim kurulu üyesi. Sınıf arkadaşı Dr. Sertaç Dölek de Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı'na getirildi. Soyer, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulubü Derneği'nin yönetimine başkan olarak BAL 1984 mezunu Ersan Odaman'ı getirdi. Kulübün yönetim kurulunda BAL 1976 mezunu Hüseyin Egeli ile 1992 mezunu Çiğdem Çiçekçi Ercan da yer alıyor. Kulüp disiplin kurulunda ise BAL 2010 mezunu Onur Şengir yer alıyor. BAL 1990 mezunu Aras Kaynarca ve 1987 mezunu Burak Günday da derneğin yedek yönetim kurulu üyesi. Soyer ile çok yakın çalışan Belediye Strateji Geliştirme ve Koordinasyon ekibinden Kerem Ziya Yangöz de BAL mezunu. Soyer'in başkanlık yaptığı TARKEM'in yönetim kurulu üyesi Muzaffer Tunçağ da BAL mezunu...



3 MAKAM ODALI BAL'LI DANIŞMAN

Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde de BAL 1990 mezunu olan danışmanı Prof. Dr. Ufuk Tutan'ı da İZDOĞA şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirmişti. Tutan ile ilgili belediye koridorlarında yankılanan çok ilginç bir bilgi ulaştı. Prof. Dr. Tutan'ın belediyede meğer 3 makam odası varmış. Bunlardan biri Akdeniz Akademisi'nde, diğeri İZDOĞA'da ve bir tanesi de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde yer alıyormuş.





'DOKUMUZ UYUŞMADI' DEDİ CEYLAN'I GÖNDERDİ

Belediyeye bir sınıf arkadaşını daha yerleştiren Başkan Soyer, diğer yandan sürpriz bir adımla danışmanlarından Tuncay Ceylan'ın istifasını aldı. Ceylan, yıllarca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürlüğünü yaptı. Soyer, Büyükşehir'e başkan seçilince Ceylan'ı Ankara'dan İzmir'e transfer etti. Bu transfer büyük yankı uyandırdı.





GÖKÇE GÜÇLENDİ, O GİTTİ

O dönem Tuncay Ceylan'ın Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin yerine geçeceği konuşuluyordu. Ancak aradan geçen süreçte eski Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından göreve getirilen Gökçe, daha da güçlendi. Ceylan ise, gözden düştü veya bir şekilde düşürüldü. Soyer'in teklifi üzerine Ankara'daki yaşantısını bırakıp İzmir'e yerleşen Ceylan'ın istifası istendi. Aldığım bilgilere göre Soyer tarafından Ceylan'a "doku uyuşmazlığı" gerekçesi sunuldu. Ceylan da istifasını verdi.

Erhan GÜLENÇ

Soyer’in BAL’lı ekibi iş başında

Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı