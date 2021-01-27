Firari eski emniyet müdürü Metin Tuncer tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olmalarına rağmen suç kaydı bulunmayan kişiler adına kiralanan ve 'Gaybubet Evleri' olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi. 35 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' için faaliyette oldukları tespit edilen 35 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda hakkında 'FETÖ üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Metin Tuncer de sahte kimlik ile yakalandı.

Polisteki sorgularının ardından Metin Tuncer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Metin Tuncer ile 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 29 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

KUMPAS ÇIKAN 'LİMAN OPERASYONU'NU YAPAN İSİM ÇIKTI

Metin Tuncer'in daha sonra kumpas olduğu ortaya çıkan 2014 yılının ocak ayında, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın bacanağı C.H.'nin de aralarında olduğu bir gruba yönelik TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü'ne düzenlenen 'Liman Operasyonu'nu yapan isim olduğu öğrenildi. O tarihte İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımscısı olarak görev yapan Tuncer'in, operasyonu FETÖ'nün mahrem imamlarından aldığı talimatla yaptığı belirlenmişti. Operasyonun kumpas olduğunun tespitinin ardından, operasyonu düzenleyen polis şefleri ile memurlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

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