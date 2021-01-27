Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı

Kınık ilçesinde sabah saatlerinden başlayan sağanak nedeniyle Karadere Çayı, taştı. Çayın üzerindeki köprü sular altında kaldı. Kocaömer ve Değirmenceli mahallelerini birbirine bağlayan yol da trafiğe kapandı.
Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, gidiş-geliş istikametlerine dubalar koyup, güvenlik şeridi çekti. Ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için suyun çekilmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, sağanağın cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü Manisa’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu Denizli'de çatıları uçuran fırtına, mahalleyi karanlığa gömdü Manisa’da fırtına cami minaresini devirdi Kuvvetli rüzgar ve sağanak Muğla'yı yıktı geçti
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