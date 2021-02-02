Devlet desteği ile açıp kapısına kilit vurdular

HALA FAALİYETE GEÇMEDİ

Soyer'in Seferihisar Belediyesi arazisini verdiği, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında 1.4 milyon lira civarında destek alınarak hayata geçirilen ve geçtiğimiz 26 Ekim'de Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla resmi açılışı yapılan mezbahanın şu ana kadar faaliyete geçmediği ortaya çıktı. Neptün Soyer'in yıllardır başkanı olduğu Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hayata geçirilen mezbahanın kapısı kapalı halde beklediği ortaya çıktı. Soyer çiftinin geçmişteki iddialı söylemlerle inşaatına başladıkları projenin bu tablosu Başkan Soyer'in iddialı tarım politikası söylemleriyle ilgili de soru işaretleri oluşturdu.



YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Söz konusu tesisin inşaatı Neptün Soyer'in 2009'dan bu yana başkanlığını yaptığı Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 2018 yılında Ulamış'taki 6 bin 500 metrekarelik belediye arazisi üzerinde başladı. Yeni Asır, 20 Eylül 2018 tarihinde konuyu, "CHP'li Tunç Soyer'den eşine mezbaha kıyağı" başlığıyla haberleştirmişti.

Bu arada söz konusu mezbahanın tarihi bir cami kalıntısı ve mezarların üzerinde inşa edildiği de öne sürülmüştü.

Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine bölgede İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından inceleme yapılmıştı.





HİBE DESTEĞİ ALINMIŞTI

Söz konusu mezbaha projesi için "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da hibe desteği alındı. Hibe desteğinin toplamda 1.4 milyon lira civarında olduğu kaydedilirken tesis geçtiğimiz aylarda tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Seferihisar dönemlerinde başlattıkları projenin resmi açılışını 26 Ekim 2020'de kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de yer aldığı açılış töreninde et entegre tesisinin, Yarımada'da hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.



DENEME KESİMİ YAPILDI

Ancak tesisin resmi açılışının ardından aylar geçmesine rağmen hala faaliyete geçemediği ortaya çıktı. Bu bilgi Yeni Asır'ın görüştüğü kooperatif yetkilileri tarafından da doğrulandı. Yetkililer, "Daha önce deneme kesimleri yapmıştık.

Şu anda kesim yapmıyoruz.

En kısa sürede kesim yapılmaya başlanacak. Virüs nedeniyle çok fazla üzerinde yoğunlaşmadık" dedi. Yeni Asır'ın tesisin açılmamasının talepteki bir sıkıntıdan mı kaynaklandığı sorusuna ise yetkililer, "Hayır talepte bir sıkıntı yok ama virüs nedeniyle işler sağlıklı yürümüyor.

O yüzden" yanıtını verdi.





NEPTÜN SOYER 'BÜYÜK UMUT' DEMİŞTİ

TESİSİN açılışında konuşan İzmir Köy Koop Birliği ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer, tesiste ilk önce günde 1 adet büyükbaş veya 8 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmasının planlandığını anlattı. Soyer daha sonra ise bu kapasiteyi günde 8 büyükbaş ve 24 küçükbaşa çıkardıklarını söyledi. Bu kapasitenin de zaman içinde artırılabileceğini vurgulayan Neptün Soyer, "Bu proje Yarımada'nın kırsal kalkınmasında, hayvancılığın gelişmesinde önemli bir rol oynayacak. Bakanlık proje için yüzde 50 oranında hibe verdi. 1 milyon 363 bin lira hibe aldık. 2017 yılının Mayıs ayında imzaları attık. Bu proje küçük gibi görünse de büyük bir umut" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ