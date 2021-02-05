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Karaburun'da 3.6 büyüklüğünde

Son dakika... , saat 10.44'te 'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 7.45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

İzmir Karaburun'da 3.6 büyüklüğünde deprem

05.02.2021, 13:35

AFAD, saat 10.44'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 41.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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