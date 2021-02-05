AFAD, saat 10.44'te İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, yerin 41.67 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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İzmir Karaburun'da 3.6 büyüklüğünde deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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