İzmir'de esnaftan Kılıçdaroğlu'na sel tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programlar için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen sel felaketinde dükkanlarını su basan esnafı ziyaret etti. Konak ilçesinde bulunan Mithatpaşa Caddesi'ndeki esnafların dükkanlarını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





ESNAFTAN ALTYAPI TEPKİSİ

Cadde üzerinde bulunan bir emlak dükkanını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada dükkanı işleten Saadet Körbulak ile bir diyalog yaşadı. Selde çok büyük zarar gördüğünü söyleyen esnaf Saadet Körbulak, "Zararımın karşılanmasını istiyorum. Bilgisayarların dahil her şey yüzmüş gitmiş. İzmirli olarak altyapının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben eski tekstilciyim. Yurt dışına yıllarca gittim bu yağan yağmurun 20 katı fazlası yağmur yağdığını gördüm. Orada böyle şeyler yaşanmıyor, neden cennet Türkiye'mizde yaşanıyor. Çok yağış olmuş olabilir; ama Avrupa'da o kadar çok yağıyor ki. Hollanda'yı biliyorsunuz deniz yukarıda, onlar çözmüş biz niye çözemiyoruz. Biz de çok zeki insanlarız. O kadar güzel bir yerde yaşıyoruz ama ben bu duruma gerçekten çok üzülüyorum" dedi.



Ziyaret sırasında başka bir esnaf da, "İtfaiye buraya hiç gelmedi. Kaç gündür ekip yoktu burada. Sırf Kılıçdaroğlu gelecek diye burada bir dünya ekip var" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği bir kuaför, sel basan dükkanının büyük zarar gördüğünü, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

Bir mahalle sakini ise Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir kapıcı dairesinin sel nedeniyle zarar gördüğünü ama itfaiye ekipleri tarafından hasar tespitinin yapılmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaret kapsamında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kendisine bir fırında boyoz ikram edildi.

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