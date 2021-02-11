İzmir'de koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulanmaya başladı

Sağlık Baklanlığı tarafından Çin'den getirilen koronavirüs aşısı 'CoronaVac'ın ikinci dozu, İzmir'de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlk dozun 28 gün sonrasında uygulanan ikinci doz aşılar, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulumu Laboratuvarları'nda yapılan güvenlik testlerinin ardından, 81 ilde olduğu gibi İzmir'de de kent genelindeki hastanelere dağıtıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan sağlık çalışanları, aşı uygulama odalarına giderek, aşılarını oldu. 4 bin 400 sağlık çalışanının bulunduğu hastanedeki aşılama işlemi yaklaşık bir haftada tamamlanacak.

Aşı olan hemşire Jale Deniz Aydemir, "Bugün ikinci doz aşımızı olduk. Koronavirüs servislerinde de çalıştık. İlk dozunda herhangi bir sıkıntım olmadı. Maske ve hijyen tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz" dedi.

'YAN ETKİSİNİ GÖRMEDİM'

Hastane çalışanlarından Ayşe Demir ise, "Aşının ilk dozunu olduktan sonra hiçbir yan etkisini görmedim. İkinci dozumu da fayda sağladığını düşünerek, oluyorum ve herkesin olması taraftarıyım. Kendimi sürekli koruma stresi yaşıyordum. Kronik rahatsızlığım olduğu için çok tedirgindim. Hastaları dinlemek ve onların çaresizliğini görmek psikolojik olarak bizi çok etkiledi. Çok yorucu bir süreçti ancak neyse ki aşılarımız geldi. Herkes aşı olmalı" diye konuştu.

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