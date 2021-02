Karaca’nın gözyaşları İzmir için sel oldu

İzmir'de geçen pazartesi gece saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde de sele dönüşen yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir'in birçok ilçesinde ev ve işyerlerini su bastı, yollar göle döndü. Özellikle Karabağlar'daki Poligon Deresi'nin taşması ve istinat duvarının yıkılması ile birlikte sel suları, Güzelyalı ve Göztepe semtleri ile Mithatpaşa Caddesi'nde büyük hasarlara yol açtı. Selin ardından suların çekilmesiyle Salı sabahı felaketin boyutları da ortaya çıktı. Selin taşıdığı çamurlu suyun altında kalan ev ve işyerlerindeki pek çok eşya kullanılmaz hale geldi.



BİR DÜKKAN AÇTILAR

Sel felaketinden etkilenen esnaflardan biri de Mithatpaşa Caddesi numara 1202/D'de ablakardeş kafetarya işleten Sarışen Ailesi oldu. Gıda ve restoran sektöründe 25 yıl çalıştıktan sonra ablası Sibel Sarışen ile birlikte kahve ve pasta satışı yapmak için geçen yıl 1 Ocak'ta butik tarzı 'Caffe Sacco' isimli küçük bir dükkan açan Menekşe Sarışen'in geçen hafta kenti vuran sel felaketi nedeni tüm birikimleri yok olup gitti. Sarışen ailesinin kafeteryasının yanı sıra aynı adreste yan yana bulunan reklam şirketi ile tekel bayisi de sular altında kaldı.

Sel sonucu, birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, abla kardeş olan Sibel ile Menekşe Sarışen'in 25 yıllık birikimleri de sel suları ile birlikte yok olup gitti.



'İÇİM KAN AĞLIYOR'

İzmir'deki sel felaketinden haberdar olan ve yaşananlara kayıtsız kalmayan ünlü şarkıcı Işın Karaca, 16 yıllık dostu olan Sarışen ailesinin sesini duyurabilmek için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burası Göztepe İzmir. Benim canım Menekşemin hayatındaki her şeyden ödün vererek kurduğu kafesinin 10 dakika önceki hali. İçim kan ağlıyor. Pandemi, mesafe, maske kuralları derken ayakta durmak için zorlanırken, evine ekmek götüremezken, dün gece İzmir'i vuran fırtınanın bıraktıklarını görüyorsunuz. Bu kafeyi korumak için iki kardeş her şeylerinden feda ettiler. Doğal afet deyip geçeceğiz de, patlayan istinat duvarı yüzünden zarar gören dükkanların yaralarını bir an önce toplamak hepimizin boynunun borcu. Sayın Tunç Soyer başkanım inşallah bu emekçi kardeşlerimin yaralarını sarmak için, başta sizin yardımınız dokunur. Şimdi suların çekilmesini bekliyoruz. Cam çerçeve yok! İçerdeki makinalar dolaplar elektronikler! Çalışan her şey sular altında! Dualarım sizinle kızlar. Sular çekilsin temizlik yapmaya geleceğiz" dedi.

Ailenin 16 yıllık dostu sanatçı Işın Karaca, yaşananlara isyan ederek yardım talebinde bulundu.



'BİR ŞEKİLDE DUYURALIM'

Kenti vuran sel felaketinde eşyaların kullanılmaz hale geldiğini ve yaklaşık 140 bin liraya yakın hasarlarının olduğunu anlatan Menekşe Sarışen, "Selden sonra işyerime geldiğimde Işın Karaca beni görüntülü arayıp, 'Ne yaptın' dedi. Görüntüleri gösterince, inanamadı. 'Gerçekten ne kadar mağdur olduğunuzu bir şekilde duyuralım' dedi. Sağolsun yanımızda olduklarını söyleyen hem Işın Karaca, hem de müşterilerimiz ve dostlarımız sesimizi duyurabilmek için bu görüntüleri paylaştılar" diye konuştu.

'ÇOK BEKLEDİK AMA GELMEDİ'

Sel sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Güzelyalı semtini ziyaret ettiğini ve selde zarar gören Göztepe'ye gelmesini de çok beklediklerini aktaran Sarışen, "Çok gelen giden oldu ama Tunç Soyer gelmedi. Gerçekten bekledik. Buraya uğramadılar. Bu taraflar da çok kötüydü. Başkanımızı da bekliyorduk açıkçası ama gelmedi. Bir şekilde sesimizi duyurmak istedik" dedi.







SOYER'DEN ŞAKA GİBİ SÖZLER:

İZMİRLİLER BELEDİYESİ İLE İFTİHAR EDEBİLİR

CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan felaketi iklim krizine bağladı. Mecliste konuşan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm felaketlerin altından en az zararla kalktığını belirterek, "İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iftihar edebilir. Çünkü dertlerine derman olabilen bir belediye var. İzmir Büyükşehir Belediyesi iftihar edilecek başarılara imza atmıştır. Felaketlerin altından en az zararla kalkmıştır. Dirençli kent demek budur. Dirençli kenti eleştirenler, geçen günlerde Almanya'da sandallarla gezmek zorunda kalan polislere baksınlar. İklim krizi nedeniyle dünyanın her yeri, Kanada, Fransa, Almaya her an başımıza gelebilecek felaketlere gebedir. Mesele bu felaketleri en az zararla atlatmaktır" diye konuştu.

Metin BURMALI

