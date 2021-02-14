İzmir’de ulasım 8 Mart günü yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm yolcuların toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli yararlanmasını içeren önergesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi. Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi uygulamanın dışında kalacak. Bu arada Aliağa, Bayındır, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ilçelerinde yoğun yağış sonucu tarım alanlarında meydana gelen hasarın bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Büyükşehir'in, üreticilerin girdi kayıplarının yüzde 50'sini ödemesine yönelik madde oybirliğiyle kabul edildi.