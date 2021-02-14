  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’de ulasım 8 Mart günü yüzde 50 indirimli

İzmir’de ulasım 8 Mart günü yüzde 50 indirimli

İzmir’de ulasım 8 Mart günü yüzde 50 indirimli

14.2.2021

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, tüm yolcuların toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli yararlanmasını içeren önergesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi. Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi uygulamanın dışında kalacak. Bu arada Aliağa, Bayındır, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ilçelerinde yoğun yağış sonucu tarım alanlarında meydana gelen hasarın bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Büyükşehir'in, üreticilerin girdi kayıplarının yüzde 50'sini ödemesine yönelik madde oybirliğiyle kabul edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de ulasım 8 Mart günü yüzde 50 indirimli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.