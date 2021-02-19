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Haberler İzmir Yol ortasında öldürülen 2 çocuk annesinin şüphelisi, mesai arkadaşı çıktı

Yol ortasında öldürülen 2 çocuk annesinin şüphelisi, mesai arkadaşı çıktı

'in ilçesinde, sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen fabrika işçisi 'i (40) alkollü halde işe geldiğini şikayet ettiği mesai arkadaşı E.Ş.'nin öldürdüğü öne sürüldü. 2 çocuk annesinin eşi (43), "Alkollü işe geldiği için eşim yönetime şikayet etmiş, işten çıkartılmış. Bu nedenle kinlenip, eşimi katlediyor. İnsanlığımız bu kadar işte" dedi.

Yol ortasında öldürülen 2 çocuk annesinin şüphelisi, mesai arkadaşı çıktı
DHA

19.02.2021, 13:45 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021, 14:22

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Meral Şen, sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.



Saldırgan, beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, polisi aradı. Ağır yaralı halde ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu. Polis, E.Ş. adlı şüphelinin peşine düştü.

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'EŞİM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ'
Cenazeyi teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen Soner Şen, E.Ş. adlı şüphelinin temizlik ürünleri üretimi yapan fabrikada çalışan eşinin mesai arkadaşı olduğunu söyledi.



Şen, "E.Ş. denilen kişi, iş yerine alkollü geliyor. Eşim de 'Ben bununla çalışmam' diyerek, durumu üstlerine bildiriyor. E.Ş., işten çıkartılıyor. Bu nedenle kinlendiği eşimi, durakta beklerken katlediliyor. İnsanlığımız bu kadar işte. Eşimle aynı makinada çalıştıkları için rahatsız olmuş ve şikayet etmiş, ne var ki bunda. Eşim olay günü gece vardiyasına gitmek için servis bekliyordu. İki çocuğum var, perişan durumdayız" dedi.

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