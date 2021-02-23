Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İzmir'den Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslenen Erdoğan, "İzmir bir diriliş muştusunu bugün bizlere veriyor. 2023 ile ilgili bir başka müjdeyi aldığımızı görüyorum. İzmir'de terör saldırıları sebebiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizden göçen çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. PKK terör örgütünün ahlaksız ve vicdansız yüzünü en iyi onlar bilir" dedi.



'SENİN DE VEBALİN VAR'

İzmir'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Başkan Erdoğan, "Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı? Onurlu bir duruş göstererek terör örgütünü lanetlemek yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var" dedi.



'AİLEMİZE SALDIRI OLDU'

Ardından salondaki gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Sizler elinde silahla dolaşan bir gençlik değil, bilgisayarı ile dolaşan bir gençliksiniz. CHP ve şürekâsı, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ı ve tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Önce görmezden geldik ancak bu iş artık temel haklara ve özgürlüklere özellikle de ailemize saldırı boyutuna da gelince ağızlarının payını vermeye üzerimize vacip oldu" dedi.





'BU ZATI ADAM ZANNETTİM'

İzmir'in en büyük talihsizliğinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan milletvekili seçilmesi olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Onun için de kendisine cevabı bu şehirden vermenin daha doğru olacağına inanıyorum. Geçen hafta iki bakanım kendisine gitti. CHP'nin başındakini adam zannettim, gitsinler anlatsınlar dedim. Daha sonra Meclis'te bu iki arkadaşıma edep dışı her şeyi yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu orada bir proje olarak bulunmaktadır. Berat bey herhangi bir siyasetçi olarak görev yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif olabilirdi" açıklamasını yaptı.



'BİZİMLE İCRAATTA YARIŞIN'

"Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak bizi hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara buradan ekmek çıkmaz" diyen Erdoğan, "Bizimle vizyonda, projede, yatırımda, icraatta yarışın. Çekilin bu ülkenin önünden bıktık sizden. Dikili bir taşınız yok. Bu gecekonduları, kaçak yapıları niçin düzenlemiyorsunuz? Yapmazlar, yapamazlar çünkü bunlar bizim gibi dertli değil. Türkiye'nin en güzel şehri belediye hizmetlerinde ilk 10'a giremiyorsa düşünmek lazım. Daha geçenlerde bir hanımefendi Bay Kemal'e '35 yıldır bu alt yapı neden yapılmadı' diye sordu" diye konuştu.



'BERAT BEY BAŞARDIĞI İÇİN KUDURUYORLAR, ÇILDIRIYORLAR'

BERAT Albayrak'ın aldığı 4 sondaj gemisine ek olarak bir tane daha sondaj gemisinin geleceği müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Bunun adı finansı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar bunu başardığı için çıldırıyorlar. Türkiye ekonomisini daha da güçlü kılmak için pek çok alanda tarihi öneme sahip uygulamaları da Berat Bey'in bakanlığı döneminde hayata geçirdik. Bunlar arasında çok önemli gördüklerimden biri de katılım şirketlerinde yeni modellerin geliştirilmesi ve katılım şirketlerinde faizsiz finans modellerinin çeşitlendirilmesidir" dedi. CHP'nin kapalı kapılar ardından IMF yetkilileri ile pazarlık yaptığını da vurgulayan Erdoğan, "Bunlar faizcidir, IMF'cidir. Bay Kemal... Ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda IMF'ye bizim 1 kuruş borcumuz yok. Bitti bu iş. Göreve geldiğimizde 23.5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın, şimdi 95 miyar dolar rezervimiz var. Bu döviz rezervi 132 milyar dolara çıktı, ondan sonra 95'e indik. Biz yeniden 132'ye de çıkarız, 200'e de çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz. Bizim akıl hocamız batı değil" diye konuştu.



KONGREYE AK PARTİ'DEN TAM KADRO KATILIM

AK Parti İzmir İl Kongresi'ne AK Parti İzmir milletvekilleri tam kadro katılırken, kongrede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum gibi isimlerde yer aldı. Salonda AK İzmir Gençlik ile AK İzmir Kadın Kolları'nın pankartları yer alırken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların porteleri de salondaki yerini aldı.





AYDA BEBEK İLE BİR ARAYA GELDİLER

KONGRENİN yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na geçen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi. Salonun girişinde babaları Uğur Zengin ve kardeşler Ayda ve Atakan ile bir süre sohbet eden çift, daha sonra salona girdi.





YENİ ASIR KONGREDEYDİ

AK Parti İzmir İl Kongresi'ni ve Başkan Erdoğan'ın İzmir temaslarını Yeni Asır da yakından takip etti. Kongreye Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile Haber Koordinatörü Sezai Elgin de katılırken, muhabirlerimiz bütün gün sahadaydı.



İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ İL YÖNETİMİ

İl Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Aslan, Ayşe Can Kurtaran, Binnur Sarıata, Bora Ersan, Bülent Bademci, Cevdet Çayır, Deniz Doğan, Dilaver Kişili, Elif Özüm, Elmas Gündoğdu, Emrullah Duran, Emre Sulayıcı, Erkan Sulayıcı, Erkan Özkan, Erkan Taş, Ferhan Eroğlu, Fehim Özçelik, Furkan Katmerci, Gizem Akyüz, Gülay Sayın, Gülşen Gezici, Güven Demirağ, Harun Akdağ, Hasan Akbıyık, Hayrettin Uçak, Hikmet Kaya, İbrahim Derici, İsmail Çiftçioğlu, Kudret Karaçelik, Mehmet Kocaağa, Melek Eroğlu, Merve Çetmen Karıncalı, Mirhan Bedir, Mustafa Gedikoğlu, Mustafa Kandil, Muzaffer Sıtkı Yüksel, Mücahit Akay, Münir Ensari, Nail Kocabaş, Necdet Heppekcan, Nil Güneri, Onur Yılmaz, Sefa Şahin, Rafet Uslu, Selim Kalemci, Semiha Paçacı, Yasemin Ulgaç, Yeşim Gülhan, Yılmaz Akın, Yusuf Gültekin. Disiplin Kurulu: Necip Kalkan, Numan Seyran, Serhat Metin, Ahmet Şimşek, Müslüm Karakeçili Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu: Kerim Çetin, Mustafa Arslan, Erol Bekar Büyük Kongre Delegeleri: Kerem Ali Sürekli, Dilek Yıldız, Eyüp Kadir İnan, Gerçek Tekin, Mert Gökduman, Orkun Güzel, Yasin Bölükbaşı, Özgür Hızal, İsmail Katmerci, Ahmet Selik, Rahmi Taştan, Uğur Türkan, Necip Filiz, Hakan Kalfaoğlu, İrfan Doğruca, Mehmet Sait Başdaş, Didem Keseli, Halil Polat, Sedat Karatekin, Selman Günaydın, Ahmet Can Çelik, Aydın Pehlivan, Serdar Muçay, Muhammet Şen, Sebahattin Güzel, Hakan Koştu, Süleyman Artçı, Hamdi Erdem, Mert Falakalı, Berkan Yıldızhan, Murat Nart, Meyin Yıldırım, Ahmet Aydın, Hatice Yeliz Karata, İbrahim Yılmaz, Saliha Özçınar, Tahsin Şekerci, Veysel Bakıcıol, Uğur Demirezen, Selim Girbiyanoğlu, Ali Eşref Demir, Ethem Ali Haydar Çapçı, Sami Mollaahmet, Sadık Doğruer, Ogün Asil Aydoğdu, Adem Avcı, İbrahim Derici, Aziz Demir, Mahsut Karaosman, Bilal Saygılı, Aykut Dikencik.



METİN BURMALI / ERCAN AKGÜN / MERT ALPDÜNDAR

Başkan Erdoğan Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Göç Konferansı'nda dünyaya net mesaj

Başkan Erdoğan İzmir'de çorbacıya gitti

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar