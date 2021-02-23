Karşıyaka’daki o araziler satış yoluyla imara açılıyor

KARŞIYAKA Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arsa vasıflı iki araziyi ihale usulüyle satmaya hazırlanıyor. İlçenin Soğukkuyu Mahallesi'nde bulunan 359 metrekarelik arsanın tahmini satış bedeli 2 milyon 513 bin lira olarak belirlendi. Taşınmazın imar durumu ise bitişik nizamlı ve kat adedi 5 olan binalardan oluşacak. Örnekköy Mahallesi'nde yer alan 460 bin metrekarelik arsanın tahmini satış bedeli ise 1 milyon 840 bin lira olarak belirlendi. Taşınmazın imar durumu ise bitişik nizamlı ve kat adedi 3 olan binalardan oluşacak.