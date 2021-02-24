İzmir'deki siyanürlü katliamda yeni gelişme

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Kalkan'ın annesi ve babasını tasarlayarak ve kimyasal silahla öldürme ve kardeşini de aynı şekilde öldürmeye teşebbüs suçundan verdiği cezanın gerekçesini tamamladı.

Kararda, sanık Mahmut Can Kalkan'ın suç tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olduğu, arkadaşlarıyla konuşması sırasında babası ile arasının iyi olmadığını söylediği belirtildi.

Kararda sanığın sebebi kesin olarak tespit edilemeyen ancak muhtemelen babasına duyduğu kinden dolayı anne, baba ve kardeşini öldürmeyi planladığı, olay öncesinden başlayarak süt, kola, limonata gibi farklı içeceklerden karışım yaparak aile bireylerini alıştırmak adına içirmeye başladığı kaydedildi.

Sanığın olay günü siyanürü 4 bardak içerisine su ile karıştırıp koyarak anne, baba ve kardeşine verdiği, bir bardağı da kendi elinde tuttuğu aktarıldı.

Anne ve babanın sıvıyı aniden içtikleri, kardeşinin kokudan şüphelenerek içmediği belirtilen kararda itiş kakış sırasında sıvının kardeşinin gözüne geldiği, anne-babanın ne içtiklerini sorması üzerine sanığın "potasyum siyanür verdim, son on dakikanız" şeklinde yanıtladığı ifade edildi.

Kararda, sanığın bu eylemleri ayrıldığı sevgilisine benzeyen kırmızı gözlü bir kadının yaptırdığını iddia ettiği ancak Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın arkadaşları ile konuşmalarında siyanür alma planları yaptığını söylediği belirtilen mahkeme heyetinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

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"Sanığın kız arkadaşından ayrılması nedeniyle moralinin bozuk olduğu için aile bireylerinin bu durumuna şefkatle yaklaşmalarını fırsat bilip bunu istismar ederek gerçekleştireceği öldürme eyleminin planlarını önceden yapmaya başladığı görülmektedir. Sanığın kimya bölümünde okuması nedeniyle oradan aldığı bilgiler ışığında yaptığını lanse ederek kola, gazoz, limonata gibi karışımlar hazırlayarak aile bireylerine verdiği anlaşılmaktadır. Olayın gelişimi nazara alındığında sanığın eylemini önceden planladığının açık şekilde ortaya çıktığı, kullandığı siyanürün kimyasal silah olduğunun kabulü ile tasarlayarak anne ve babasını kimyasal silahla öldürdüğü, kardeşini ise bu suretle öldürmeye teşebbüs ettiği sonucuna varılmaktadır."

Kararda, sanığın yargılama aşamasında zaman zaman ağlaması ve pişmanlık göstermesi, olaydan dolayı yaşadığı ağır travmayı davranışlarına yansıtması nedeniyle takdiri indirim uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

OLAY

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, iki kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Sanık Mahmut Can Kalkan, "Üstsoydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, "kardeşi tasarlayarak kimyasal silahla öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.