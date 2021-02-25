  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 1 mahallede yüz yüze eğitime ara verildi

'de 1 mahallede yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika... ’in ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin uygulandığı bir mahalledeki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

İzmir'de 1 mahallede yüz yüze eğitime ara verildi
AA

25.02.2021, 09:27

Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar mahallelerindeki öğrencilerin de eğitim gördüğü Başköy Mahallesinde COVID-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, söz konusu mahalledeki ilk ve ortaokulda yüz yüze eğitime, bir süre ara verildi.

Öte yandan mahalledeki cami de geçici olarak ibadete kapatıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor Kafe ve restoranlarla ilgili flaş karar! İlk adım atıldı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 1 mahallede yüz yüze eğitime ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.