Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar mahallelerindeki öğrencilerin de eğitim gördüğü Başköy Mahallesinde COVID-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, söz konusu mahalledeki ilk ve ortaokulda yüz yüze eğitime, bir süre ara verildi.
Öte yandan mahalledeki cami de geçici olarak ibadete kapatıldı.Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor Kafe ve restoranlarla ilgili flaş karar! İlk adım atıldı!
İzmir'de 1 mahallede yüz yüze eğitime ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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