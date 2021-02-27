İzmir'de otomobil ve kasayı çaldılar, polisten kaçamadılar

Olay geçtiğimiz hafta Bayındır'da meydana geldi. Hacı İbrahim Mahallesi Baştaş Caddesi'nde bulunan bir iş hanına giren şahıslar, bir müddet sonra Muzaffer Y.'ye ait 09 VB 123 plakalı otomobili çalarak çıkış yaptı. Yapılan incelemede aynı noktada bulunan Şevket Ü.'ye ait ofisten içinde 650 dolar nakit ve tapu senetleri bulunan çelik kasanın da çalındığı tespit edildi.





POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ, ÇELİK KASAYI JANDARMA BULDU

Olayla ilgili derhal harekete geçen Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde yaptığı incelemeler ve kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek peşlerine düştü. Çalınan çelik kasa, jandarma bölgesinde bulunarak içindeki evraklarla birlikte sahibine teslim edilirken 650 dolar nakit para bulunamadı.



OTOMOBİL TORBALI'DA BULUNDU

Polisin sıkı takibi sonucu Torbalı'da bulunan otomobil, yapılan incelemenin ardından sahibi Muzaffer Y.'ye teslim edildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen Mustafa A. (31), Kenan A. (21) ve Öznur K. (27) isimli şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa A. ve Kenan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Öznur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.