  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de otomobil ve kasayı çaldılar, polisten kaçamadılar

'de otomobil ve kasayı çaldılar, polisten kaçamadılar

'da bir iş hanında çelik kasa ve bir otomobili çalan şüpheliler, polisin sıkı takibinden kaçamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de otomobil ve kasayı çaldılar, polisten kaçamadılar
İHA

27.02.2021, 13:56

Olay geçtiğimiz hafta Bayındır'da meydana geldi. Hacı İbrahim Mahallesi Baştaş Caddesi'nde bulunan bir iş hanına giren şahıslar, bir müddet sonra Muzaffer Y.'ye ait 09 VB 123 plakalı otomobili çalarak çıkış yaptı. Yapılan incelemede aynı noktada bulunan Şevket Ü.'ye ait ofisten içinde 650 dolar nakit ve tapu senetleri bulunan çelik kasanın da çalındığı tespit edildi.



POLİS ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ, ÇELİK KASAYI JANDARMA BULDU
Olayla ilgili derhal harekete geçen Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü, olay yerinde yaptığı incelemeler ve kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit ederek peşlerine düştü. Çalınan çelik kasa, jandarma bölgesinde bulunarak içindeki evraklarla birlikte sahibine teslim edilirken 650 dolar nakit para bulunamadı.

OTOMOBİL TORBALI'DA BULUNDU
Polisin sıkı takibi sonucu Torbalı'da bulunan otomobil, yapılan incelemenin ardından sahibi Muzaffer Y.'ye teslim edildi. Olayla ilgili olduğu tespit edilen Mustafa A. (31), Kenan A. (21) ve Öznur K. (27) isimli şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa A. ve Kenan A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Öznur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de otomobil ve kasayı çaldılar, polisten kaçamadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.